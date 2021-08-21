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«مطرب بأعلى نسبة استماع».. محمد رمضان يعلق على حفلته بالساحل

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أحيا محمد رمضان مساء أمس الجمعة واحدة من أضخم الحفلات الغنائية الاستعراضية بمواصفات لايف عالمية في الساحل الشمالي، بحضور عشرات الآلاف من الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات العربية وبعض الجنسيات الأوربية.


افتتح رمضان الحفل باستعراض مثير لأغنية «نمبر وان» وسط هتافات وصيحات إعجاب الجمهور وظهر خلاله بجوار سيارته لامبورجيني «وعدد من قائدي موتوسيكلات الهارلي إلى جانب أداء اكثر إثارة لرمضان بمشاركة عدد من الراقصين النساء والرجال ووسط آجواء من الـ fire works.

حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي
حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي
حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي


حرص رمضان في بداية فقرته على تحية الجمهور لحفاوة استقباله قائلا: «أنتم اللي عملتوا الاختراع.. أنا ممثل مش مطرب بس أنتم اللي عملتوا مني مطرب له أعلى نسبة استماع».. ثم واصل الحفل بمزيد من الأغان الاستعراضية منها «ثابت»، «أقوى كارت» و«الملك»، «يا حبيبي»، «أنا جدع» و«الحفلة».. بالإضافة أغنيته الجديدة «على الله».. وغيرها ممن اشعلت وصلات الرقص المتتالية بين الجمهور طوال الحفل.


كما تخلل الحفل استعراض لأغنية «مصباح علاء الدين» التي قدمها بمشاركة الطفل منذر مهران الذي جسد في كليب الأغنية دور محمد رمضان في طفولته ونال المزيد من إعجاب الجميع خاصة الأطفال. كما قام رمضان بتلبية رغية بعض أفراد الجمهور ممن طالبوه بالجاكيت الذي يرتديه كتذكار وقام بإلقائه لهم.


وقبيل ختام الحفل وجه رمضان كلمة للجمهور قائلا: «نمبر وان هو جمهوري.. وكل أغنية قدمتها بتمثل كل واحد منكم وليس تمجيد لذاتي» وسط هتافات إعجاب الآلاف من محبيه. وتابع «رمضان» موجه الشكر لزوجته أم نجله «علي» وهنأها بعيد ميلادها. واختتم رمضان حفله الذي حمل شعار «أقوى حفل في الساحل» بأغنية الافتتاح «نمبر وان»

حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي
حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي
حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي
حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي
حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي
حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي
حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي
حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي
حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

المصرى اليوم

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