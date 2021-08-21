كلوب عن فوز ليفربول على بيرنلي: كل أحلامي تحققت لهذا السبب

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أعرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح عن سعادته بعودة الجماهير إلى المباريات، موضحًا أن كل أحلامه تحققت بعودة الجماهير إلى ملعب أنفيلد الذي امتلأ بالمشجعين لأول مرة منذ 17 شهرا اليوم السبت 21-8-2021 وشهد انتصار فريق المدرب الألماني 2-صفر على بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

وحقق ليفربول فوزه الثاني على التوالي وحصل على العلامة الكاملة في أول جولتين.

وأقيمت المباراة أمام جماهير غفيرة في ملعب أنفيلد لأول مرة منذ مارس العام الماضي حين خسر ليفربول أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب: «بالطبع كنا جميعا نتطلع لهذه الأجواء. خرج الجميع من الملعب سعداء اليوم. تحققت أحلامنا بهذه الأجواء الرائعة. كانت أفضل انطلاقة لمباراة تقام الساعة 12:30 ظهرا خاضها فريقي على الإطلاق. كانت لحظة رائعة حقا».

وتابع: «سارت المباراة بشكل رائع أيضا حيث تسبب لنا بيرنلي في مشاكل. لعبنا مباراة جيدة وسجلنا هدفين وكان بوسعنا تسجيل المزيد».

وسجل ديوجو جوتا وساديو ماني هدفي ليفربول ليحافظ الفريق على نظافة شباكه للمباراة الثانية تواليًا هذا الموسم مع عودة فيرجيل فان دايك وجو جوميز.

ومع وجود قلبي الدفاع وجاهزية جويل ماتيب بات كلوب يشعر بالرضا عن دفاع فريقه هذا الموسم.