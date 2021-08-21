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النيابة تصدر قرارات جديدة في اغتصاب الطفلة شهد على يد والدها بالهرم

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النيابة تصدر قرارات جديدة في اغتصاب الطفلة شهد على يد والدها بالهرم النيابة تصدر قرارات جديدة في اغتصاب الطفلة شهد على يد والدها بالهرم

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بدأت نيابة جنوب الجيزة، اليوم السبت، التحقيق مع الأب المتهم بـ«اغتصاب ابنته»، البالغة من العمر 15 عامًا، في منطقة الهرم. جاء بالتحقيقات أن الطفلة وتُدعى «شهد» حاولت الهروب من مقر إقامتها مع والدها، الذي يعمل حارس عقار، ولدى ركوبها قطار الصعيد للذهاب إلى والدتها في الأقصر، استوقفها أحد أفراد الأمن الذي سلمها إلى مسؤولي خط نجدة الطفل.

ذكرت التحقيقات أن والد الفتاة تمكن من إعادة الصغيرة للعيش معه مرة أخرى، ونهرها على ترك مسكنهما، وحين التقى مسؤولي «نجدة الطفل» بالفتاة أخبرتهم بأن والدها يعتدي عليها جنسيًا؛ لذا هربت منه. وأشارت التحقيقات إلى أن الأب بعد لقاء ابنته مع «نجدة الطفل»، لاذ بالفرار، حتى ضبطته قوة أمنية وأحالته إلى النيابة.

وطلبت النيابة توقيع الكشف الطبي على الفتاة المجني عليها، لبيان ما بها من إصابات، إضافة إلى تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

المصرى اليوم

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