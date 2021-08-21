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جامعة مطروح تستقبل طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم

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جامعة مطروح تستقبل طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم جامعة مطروح تستقبل طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم

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صرح الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت الموافق الحادي والعشرين من أغسطس ٢٠٢١، بأن معامل الجامعة استقبلت طلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021؛ لتسجيل رغباتهم بموقع التنسيق الإلكتروني.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار أنه تم تخصيص معملي كليتي التربية والسياحة والفنادق؛ لاستقبال الطلاب اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا، خلال أيام المرحلة والتي تمتد في الفترة من ٢١-٢٤ من أغسطس الجاري.

ووجه رئيس الجامعة بتوفير كافة سُبل الراحة للطلاب أثناء عملية التسجيل، وتيسير الإرشادات التي تساعد الطلاب على فهم آليات التنسيق، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بارتداء الماسك الطبي، واتباع الإجراءات الاحترازية بالمعامل، لمواجهة .

المصرى اليوم

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