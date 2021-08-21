خبيرة تغذية: خفض الوزن ممكن بدون حرمان

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن تثبيت الوزن بعد الوصول إلى الوزن المثالي أمر مهم للغاية، لعدم العودة إلى السمنة مرة أخرى، مشيرة إلى أن هناك إمكانية لتصغير المعدة من خلال نظام غذائي معين، وبالتالي يعتاد مريض السمنة على تناول قدر قليل من الطعام.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن هناك ضرورة لاستبدال المياه الغازية بالعصائر والمياه، خاصة وأن المياه تزيد من معدل حرق الدهون، مشددة على ضرورة خفض الوزن في وقت مبكر للوقاية من أمراض السمنة.

ولفتت إلى أن هناك إمكانية لخفض الوزن من خلال تناول ألياف البيسليم التي تقلل الشهية، وبالتالي لا يشعر مريض السمنة بالحرمان، ومع مرور الوقت يصغر حجم المعدة.