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أعلن الاتحاد الدولي للجمباز، الجدول الزمني لسلسلة كأس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتي تقام لمنافسات الجمباز الفني رجال وآنسات لفردي الأجهزة.

واشترط الاتحاد الدولي على الدولة المضيفة أن تقام البطولة على ثلاث سنوات متتالية في نفس التوقيت بمواعيد ثابتة طبقًا للجداول الموضوعة من أول شهر يناير حتى مارس من كل عام.

ومنح الاتحاد الدولي للعبة مصر شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية خلال الفترة من 17 حتى 20 مارس 2022 و2023 و2024.

جاء هذا بعد النجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية واتحاد الجمباز في استضافة بطولة العالم موخرا القاهرة 2021.

ومن جانبه أكد إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، ثقة الاتحاد الدولي في الدولة المصرية وإمكانياتها لما تملكه من بنيه تحتية وخدمات فندقية ومنشآت رياضية على أعلى مستوى.

وشارك الجمباز المصري لأول مرة في تاريخه في أولمبياد طوكيو 2020 بعدد 11 لاعبا ولاعبة وحققت البعثة نتائج طيبة وحصلت ملك حمزة على إجمالي نقاط 94.720، في التصفية الأولى للجمل الإجبارية على إجمالي نقاط 45.225، وفي التصفيات الثانية حصلت على إجمالي نقاط 49.495، لتأتي في المركز التاسع بفارق بسيط عن صاحبة المركز الثامن التي تأهلت للنهائيات ضمن أول 8 لاعبات.

كما نجح اللاعب سيف آسر في منافسات الجمباز ترامبولين في أولمبياد طوكيو 2020، بعد مشاركة مشرفة، وحصل على 45.810 في المحاولة الأولى، و50.380 في المحاولة الثانية، ليحقق بطل أفريقيا 96.190 نقطة في إجمالي المحاولتين، ليحتل المركز الـ 10 من أصل 16 متسابقا.

ويحتل الجمباز المصري المركز السابع في التصنيف الدولى السنوى للاتحاد الدولى للجمباز، في سابقة أحدثت ردود أفعال قوية على المستوى العالمى، بعد أن تخطى الجمباز المصرى في التصنيف دولًا عملاقة في اللعبة رغم أنه لم يكن على الخريطة العالمية من قبل، مثل أمريكا وتركيا وفرنسا والصين وإسبانيا والنرويج والبرازيل، ودول الأمريكتين وأستراليا، ومعظم الدول الأوروبية.