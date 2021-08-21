5 نصائح قبل ملء رغبات تنسيق الكليات 2021

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بدأ مكتب التنسيق في تلقي رغبات طلاب الثانوية العامة 2021، تنسيق المرحلة الأولى 2021 عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بكتابة الرغبات لطلاب الثانوية العامة لتسجيل وتعديل رغبات 149685 طالب وطالبة خلال خمس أيام.

تنسيق الكليات 2021



5 نصائح قبل ملئ الرغبات



١- قم بترتيب الكليات التي تريد الالتحاق بها في ورقة خارجية قبل تدوينها على موقع التسجيل، ترتيب الكليات التي تريد الالتحاق بها والتي تتناسب مع مجموعك أيضًا.

٢- أحرص على اختيار الكليات التي تكون داخل توزيعك الجغرافي وإذا قمت باختيار كلية خارج توزيعك الجغرافي فإن برنامج الحاسب سيقوم بتحذيرك، فضلا عن إن اختيار كلية خارج نطاقك الجغرافي سيجعل الأمر شاقًا إذا تم التحاقك بها.

٣- مكتب التنسيق يعتمد أخر تعديل قُمت به فتأكد مما تقوم به دائمًا، فهناك خطوات لن تستطيع تعديلها حال كتابتها بالفعل.

٤- يمكنك تعديل ترتيب الرغبات من خلال الأسهم التي تكون بالجانب.

٥- يجب مليء كل الخانات ليتم اعتماد الرغبات الخاصة بك، دون أن تنقص خطوة واحدة.

ملاحظة: حالة وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك الاتصال على رقم 19468.

تنسيق الثانوية العامة 2021 | تعرف على أرخص 6 كليات فى الجامعات الخاصة - صورة أرشيفية

تنسيق المرحلة الاولي 2021

هذا وقد تم فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحله الاولي 2021 لطلاب الثانوية العامة 2021، وترصد المصري اليوم طريقة وخطوات تسجيل رغبات الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق الثانوية العامة

وترصد «المصري اليوم» الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها للتسجيل:

موقع التنسيق الالكتروني

أولا: قم بالدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg .

ثانيا: إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

ثالثا: قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مناسبا لك.

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تنسيق المرحلة الأولى 2021.. الخطوات الكاملة لتسجيل الرغبات