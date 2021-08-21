منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا غير عادي لمناقشة الوضع في أفغانستان

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أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، عقد اجتماع غير عادي، غدًا الأحد، بمستوى الممثلين الدائمين لمناقشة التطورات الحالية والأحداث التي تشهدها أفغانستان.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، «بدعوة من السعودية، رئيس الدورة الحالية للقمة الإسلامية، ستعقد منظمة التعاون الإسلامي، الأحد 22 أغسطس، اجتماعًا غير عادي مفتوحًا، على مستوى الممثلين الدائمين، لاستعراض الوضع الحالي والأحداث في أفغانستان».

كانت المملكة العربية السعودية، أعلنت يوم الأحد الماضي، أنها نجحت في إجلاء كافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان، بسبب الأوضاع غير المستقرة، وذلك على خلفية سيطرة حركة «طالبان» (المحظورة في روسيا) على العاصمة كابول ودخول القصر الرئاسي.