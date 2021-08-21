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العاهل الأردني يستقبل وفدا إماراتيا برئاسة مستشار الأمن الوطني

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العاهل الأردني يستقبل وفدا إماراتيا برئاسة مستشار الأمن الوطني العاهل الأردني يستقبل وفدا إماراتيا برئاسة مستشار الأمن الوطني

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استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، وفدا إماراتيا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن اللقاء الذي حضره ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبدالله الثاني تناول سبل تطوير التعاون في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية منها والفرص الاستثمارية المتاحة، كما تطرق إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.

وقالت الوكالة إن اللقاء أكد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأضافت أن الشيخ طحنون نقل إلى العاهل الأردني تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.

المصرى اليوم

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