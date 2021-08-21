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اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بشأن تدمير أماكن تراثية

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اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بشأن تدمير أماكن تراثية اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بشأن تدمير أماكن تراثية

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اتهمت أذربيجان استهداف قواتها من قبل القوات الأرمينية في ولاية ويدي في مقاطعة سدرك واضافت أن ظروف العملية تحت سيطرة قوات أذربيجان.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن هناك عناصر أرمينية غير قانونية منتشرة في اراضي أذربيجان التي نشرت فيها قوات حفظ السلام الروسية أطلقت النيران بفواصل على مواقع جيش أذربيجان في مقاطعة خوجاوند المحررة ومدينة شوشا المحررة.

من جانبها، اتهمت أرمينيا، جارتها أذربيجان بإعادة كتابة تاريخ «شوشي»، من خلال ما وصفته بسياسة الإبادة الثقافية.

وأضاف مسؤول في ناجورنو كاراباخ ديفيد بابيان، إنه لا يمكن عزل شوشي، فهي دائمًا في مركز اهتمام كل من الجانب الأرمني والأوساط الدولية، لذلك لا يمكن للأذربيجانيين تدمير الآثار الأرمنية دون محاسبه حسب وصفه.

وأشار إلى تنفيذ سياسة منفتحة تجاه التدمير الكامل للتراث الأرمني، سواء الآثار المعمارية والثقافية، وكذلك المقابر في المناطق النائية البعيدة عن الأنظار، وتابع: ما يحدث في شوشي هو في الواقع تحدٍ للمجتمع الدولي، موضحا أن الملوك الأرمن أسسوا «شوشي» كعاصمة محتملة لدولة أرمينية مستقلة، وتم الحفاظ على أسلوب التعزيز المعماري النموذجي لأرمينيا الشرقية بشكل عام خلال إعادة الإعمار.

كانت قد اندلعت اشتباكات عنيفة بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر وتوقفت في 10 نوفمبر بناء على اتفاق روسي بوقف إطلاق النار ونشر قوات حفظ السلام.

المصرى اليوم

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