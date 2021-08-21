أخبار عاجلة

إثيوبيا تغلق سفارتها في الجزائر وتكشف عن الأسباب -
تهرب من دفع 6 ملايين جنيه رسوم .. التحفظ علي حاوية بميناء دمياط ..(التفاصيل ) -
عاجل | جدة وعسير تتصدران نزع الملكيات وصرف التعويضات -
بينهم 4 مصريين .. ضبط 27 متهما بمحاولة تهريب أطنان من المخدرات بالسعودية -
شلة الغردقة .. فرج عامر يكشف تفاصيل الصورة الشهيرة مع الخطيب وحسن حمدي (فيديو) -
شوبير يكشف قرار موسيماني بشأن إعارة كهربا وطاهر .. ويؤكد: هذا الحارس الأقرب للأهلي -
جدة : ضبط مواطن نقل 9 مخالفين لنظام أمن الحدود -
إنفاذا لتوجيهات ولي العهد.. نائب وزير الدفاع يتفقد القوات البرية -
"سامسونج" تعتزم بدء الإنتاج الضخم لسلسلة "جالاكسي إس 22" في نوفمبر القادم -
ضبط مواطن نقل 9 مخالفين لنظام أمن الحدود في جدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"طالبان" تعلن إحراز تقدم في تشكيل الجديدة

Print
"طالبان" تعلن إحراز تقدم في تشكيل الحكومة الجديدة "طالبان" تعلن إحراز تقدم في تشكيل الجديدة
مسؤول بالحركة اعترف بوجود مخاطر أمنية في مطار كابول

أعلن مسؤول في حركة طالبان، اليوم (السبت)، تحقيق تقدم في مسار تشكيل حكومة جديدة وضمان الأمن في أرجاء البلاد.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول في "طالبان" أنه لا يمكن استبعاد وجود مخاطر أمنية في مطار كابول؛ حيث يحتشد الآلاف يوميًّا على أمل مغادرة البلاد.

وذكر أن "طالبان" تسعى لتحسين الأوضاع وتوفير خروج سلس من المطار خلال الساعات المقبلة".

وكانت الحركة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تشكيل لجنة للتواصل مع وسائل الإعلام وحل مشكلاتها، وسط مطالبات دولية للحركة باحترام حرية الرأي عقب سيطرتها على البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية