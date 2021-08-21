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رسميًا.. فاركو يتعاقد مع شقيق صفقة الأهلي

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رسميًا.. فاركو يتعاقد مع شقيق صفقة الأهلي رسميًا.. فاركو يتعاقد مع شقيق صفقة الأهلي

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أعلن نادي فاركو، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، عن تعاقده مع رسميًا مع محمد فؤاد، مهاجم فريق العين السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد فاركو، مع محمد فؤاد، بناء على طلب مجدي عبدالعاطي، المدير الفني للفريق، والذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية، ويرغب النادي البرتقالي، في تدعيم الفريق بصفقات قوية، خلال الميركاتو الصيفي، لتساعده على الظهور بمستوى مميز في الموسم الأول له بالدوري الممتاز.

ويُعد محمد فؤاد، هو الشقيق الأكبر لكريم فؤاد، ظهير أيمن نادي النجوم والمعار لصفوف انبي، والذي سينضم لصفوف النادي الأهلي، في نهاية الموسم الجاري، لمدة 5 سنوات مقبلة.

وكان فاركو أعلن في الأيام الماضية عن أولى صفقاته الصيفية بتعاقده مع الجزائري رزقي حمرون، لاعب شبيبة القبائل الجزائري لمدة 4 سنوات.

المصرى اليوم

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