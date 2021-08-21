أخبار عاجلة

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها -
"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط -
الجيزة: رصف وتطوير عزبة البكباشي في حي جنوب (صور) -
«الصحة»: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة -
صور جديدة من حفل خطوبة ريم سامي وطارق هيمن: «شكرا لمن شرفوني» -
إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في العياط -
وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل -
أحمد مجاهد يكشف موعد انطلاق بطولة الدوري حال استكمال الكأس -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

صحة الغربية: استمرار التطعيم بلقاح كورونا في الشركات والمصالح الحكومية

Print
صحة الغربية: استمرار التطعيم بلقاح كورونا في الشركات والمصالح الحكومية صحة الغربية: استمرار التطعيم بلقاح كورونا في الشركات والمصالح الحكومية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الفرق الطبية المتنقلة المخصصة بتطعيم المواطنين بلقاح بمحافظة الغربية، اليوم السبت، بشركة للزيوت والصابون والتربية والتعليم وبعض قري المحافظة، وذلك في إطار تطعيم العاملين بالمصانع والشركات بالمناطق الصناعية، وقرب ومراكز محافظة الغربية .

وأكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، على استمرار الفرق الطبية المتنقلة بالشركات والمصالح الحكومية وذلك حفاظا على العاملين وسلامتهم، وجرى اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وتقديم الخدمة لهم، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، هذا بجانب عمل الفرق المتحركة بالمنشآت المختلفة بالمحافظة.

وأوضح أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الصحة»: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

مصرع فتاة غرقا في أسوان

مصرع فتاة غرقا في أسوان

مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو

مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو