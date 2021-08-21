صحة الغربية: استمرار التطعيم بلقاح كورونا في الشركات والمصالح الحكومية

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قامت الفرق الطبية المتنقلة المخصصة بتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، بشركة مصر للزيوت والصابون والتربية والتعليم وبعض قري المحافظة، وذلك في إطار تطعيم العاملين بالمصانع والشركات بالمناطق الصناعية، وقرب ومراكز محافظة الغربية .

وأكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، على استمرار الفرق الطبية المتنقلة بالشركات والمصالح الحكومية وذلك حفاظا على العاملين وسلامتهم، وجرى اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وتقديم الخدمة لهم، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، هذا بجانب عمل الفرق المتحركة بالمنشآت المختلفة بالمحافظة.

وأوضح أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا.