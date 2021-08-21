أرقام مان سيتي ضد نورويتش: فوز كبير لحامل اللقب على الصاعد حديثًا

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حقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على نورويتش سيتي بنتيجة 5-0 في ثاني جولات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

ولم يعاني أصحاب الأرض في تحقيق فوزهم الأول هذا الموسم، وهيمنوا على المباراة من أول دقيقة لأخر دقيقة، وحققوا فوزًا مستحقًا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين دون مقابل بفضل هدف عكسي من حارس الضيوف، تيم كرول، وهدف من جاك جريليش.

وفي الشوط الثاني سجل إمريك لابورت الهدف الثالث لأصحاب الأرض، قبل أن يتألق البدلاء ويسجل كل من رحيم سترلينج ورياض محرز الهدفين الرابع والخامس، ليحقق حامل لقب الدوري فوزه الأول هذا الموسم وبنتيجة كبيرة على الصاعد حديثًا للمسابقة.

نجم المباراة:

حصل المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور.

جيسوس لم يسجل، لكن اللاعب صنع هدفين (الثاني والرابع) وكان سببًا في الهدف الأول.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- للمرة الأولى في 25 موسم لهم بالبريميرليج، مانشستر سيتي يسجل هدفه الإفتتاحي في موسم من المسابقة عن طريق هدف عكسي.

- جاك جريليش هو أول لاعب إنجليزي يسجل في مباراته الأولى مع مانشستر سيتي في البريميرليج على ملعب الفريق، منذ فرانك لامبارد ضد تشيلسي في 2014.

- رحيم سترلينج سجل هدفه رقم 97 في البريميرليج.

- منذ قدوم بيب جوارديولا للقيادة الفنية في مانشستر سيتي بداية من موسم 2016/2017، هناك 49 مباراة في البريميرليج انتهت لمصلحة الفائز بفارق 5 أهداف أو أكثر؛ 23 منهم لمانشستر سيتي (47٪).