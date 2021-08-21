«المالية»: الخزانة العامة تحملت 92.8 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر

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قال أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم صندوق إحلال السيارات المتقدمة بوزارة المالية، إن وزارة المالية أعلنت تسليم أول سيارة ميكروباص جديدة ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، ومن المتوقع أن تتوالى عملية تسليم سيارات الميكروباص خلال الشهر الجاري وفقًا لأسبقية الحجز، بمعدل 300 سيارة ميكروباص شهريًا، إضافة إلى 4 آلاف و127 سيارة ملاكي وتاكسي أخرى تم تسليمها منذ أبريل الماضي وحتى الآن، وتحملت الخزانة العامة للدولة نحو 92.8 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات.

وأضاف "عبد الرازق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات تحظى بإقبال المواطنين للاستفادة مما تتيحه من مزايا تحفيزية تتمثل في الحافز الأخضر، وتقديم سيارات متطورة، وموفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة بتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة.

وأوضح أن وزارة المالية انتهت من إجراء المزايدة العلنية، ليتم رفع السيارات القديمة من ساحات التخريد بالقاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس والبحر الأحمر، للتعامل معها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، من خلال إعادة تدوير مكوناتها كمواد خام تدخل في صناعات متعددة مثل التي تعتمد على "الحديد والمطاط والبلاستيك والفايبر"، وغيرها، على النحو الذي يُسهم في توطين تكنولوجيات حديثة، وأنشطة صناعية جديدة في مجال إعادة تدوير مكونات المركبات المتقادمة، إضافة إلى تقليل تلوث الهواء، والانبعاثات الكربونية الضارة الصادرة من السيارات المتهالكة.