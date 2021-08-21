إزالة 3 تعديات على أرض زراعية بمركز إسنا في الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بكافة انواعها وبجميع جهات الولاية وإزالتها في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفي إطار ذلك، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 3 حالات تعدي مخالفة بمساحة 3 قراريط عبارة عن تعد بالبناء بالطوب الابيض والأسمنت مقامة على أرض زراعية دون سند من القانون وذلك بناحية أصفون بمنطقة الاصلاح الزراعي بالمطاعنة وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.
شارك في الحملة عبدالرحيم عبدالدايم طايع نائب رئيس المركز وعلى عبدالرازق رئيس قرية اصفون ومصطفى سعيد مهندس حماية الأراضي ورمضان على رئيس الوحدة الزراعية.