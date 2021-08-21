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إزالة 3 تعديات على أرض زراعية بمركز إسنا في الأقصر

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إزالة 3 تعديات على أرض زراعية بمركز إسنا في الأقصر إزالة 3 تعديات على أرض زراعية بمركز إسنا في الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بكافة انواعها وبجميع جهات الولاية وإزالتها في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي إطار ذلك، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 3 حالات تعدي مخالفة بمساحة 3 قراريط عبارة عن تعد بالبناء بالطوب الابيض والأسمنت مقامة على أرض زراعية دون سند من القانون وذلك بناحية أصفون بمنطقة الاصلاح الزراعي بالمطاعنة وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.

شارك في الحملة عبدالرحيم عبدالدايم طايع نائب رئيس المركز وعلى عبدالرازق رئيس قرية اصفون ومصطفى سعيد مهندس حماية الأراضي ورمضان على رئيس الوحدة الزراعية.

المصرى اليوم

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