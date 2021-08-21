سكرتير عام محافظة السويس يتابع المرافق الحيوية وصيانة الصرف الصحي بالمحافظة

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قام خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس، اليوم السبت، بمتابعة أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط طرد ٧٠٠ م محطة زرب الرئيسية بمنطقة المميز بحي فيصل، ومتابعة أعمال صيانة خط طرد محطة صرف صحي الجبلايات ٨٠٠ م بمنطقة كفر حودة بحي الاربعين وغرفة المحابس محطة زرب ٧٠٠ م بمنطقة المحروسة الجديدة.

وأكد السكرتير العام على الشركة القابضة بتكثيف الأعمال والدفع بفرق عمل إضافية بكل مناطق الإصلاح وسرعة الصيانة.

رافق السكرتير العام كلا من المهندسة فاتن عبدالعظيم رئيس حي فيصل وممدوح انور رئيس حي الأربعين والضبع ناشد مدير الأزمات والكوارث والمهندس محمود زهرة رئيس فرع الشركة القابضة بالسويس والمهندس حمدي عبدالله عضو مجلس الإدارة ومحمد هنداوي مدير إدارة الصرف الصحي وعالية رحال مدير التشغيل والصيانة بالسويس وحامد محمد مدير المرافق بحي الاربعين والشركة المنفذة لأعمال الإصلاح.