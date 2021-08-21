أخبار عاجلة

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها -
"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط -
الجيزة: رصف وتطوير عزبة البكباشي في حي جنوب (صور) -
«الصحة»: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة -
صور جديدة من حفل خطوبة ريم سامي وطارق هيمن: «شكرا لمن شرفوني» -
إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في العياط -
وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل -
أحمد مجاهد يكشف موعد انطلاق بطولة الدوري حال استكمال الكأس -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

اللبنانية: دعم المحروقات سيتم وفق سعر صرف للدولار يبلغ 8000 ليرة

Print
الحكومة اللبنانية: دعم المحروقات سيتم وفق سعر صرف للدولار يبلغ 8000 ليرة اللبنانية: دعم المحروقات سيتم وفق سعر صرف للدولار يبلغ 8000 ليرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت اللبنانية أن دعم المحروقات سيتم وفق سعر صرف للدولار يبلغ 8000 ليرة.

وأصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، البيان التالي: «تداركًا لتداعيات قرار المصرف المركزي برفع الدعم عن المحروقات، والذي ستكون له تأثيرات كبيرة جدا على حياة الناس وتضيف أعباء لا يستطيع اللبنانيون تحملها، لجأنا اليوم إلى تسوية تخفف نسبيًّا هذه الأعباء».

وقال إن «التسوية تقضي باعتماد رقم ثمانية آلاف ليرة لتسعير المحروقات، وكذلك لدفع صيانة معامل وخدمات الكهرباء، على أن تتحمل الدولة فارق الخسارة بالليرة اللبنانية، إن هذه التسوية مؤقتة لكنها ضرورية قبل انطلاق العام الدراسي وبانتظار انطلاق عمل البطاقة التمويلية التي نعمل لتطبيقها مطلع أكتوبر المقبل».

وتابع: «بالتزامن، اتخذنا قرارا بدفع راتب شهر على دفعتين لجميع العاملين في القطاع العام، مهما كانت مسمياتهم الوظيفية، وكذلك رفع قيمة بدل النقل للموظفين ليصبح 24 ألف ليرة عن كل يوم عمل. وكذلك دراسة إمكانية أن تشمل منحة الراتب لاحقًا العاملين في المؤسسات العامة والبلديات».

وأردف: «لقد اتفقنا أن تكون القوى الأمنية، عبر غرفة العمليات المشتركة، مسؤولة عن متابعة كميات المحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى بيعها للمواطنين، لعل ذلك يمنع التخزين والاحتكار والتهريب، ويوقف عذابات المواطنين للحصول على حاجاتهم من البنزين والمازوت والغاز من دون الوقوف في الطوابير، إن المطلوب اليوم ألا تضيع هذه التسوية وأن يتم تحصينها بتدابير أمنية صارمة وبوعي المواطنين والتزام التجار بها».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خطة الحكومة: استكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي بتكلفة 55 مليون دينار

خطة الحكومة: استكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي بتكلفة 55 مليون دينار

الحكومة تعلن توفر 4 وظائف قيادية شاغرة

الحكومة تعلن توفر 4 وظائف قيادية شاغرة

صحة النواب: «دلتا» جرس إنذار للمواطن والحكومة.. وتوسيع عمليات تلقيح المواطنين ضرورة

صحة النواب: «دلتا» جرس إنذار للمواطن والحكومة.. وتوسيع عمليات تلقيح المواطنين ضرورة

طلب إحاطة بالبرلمان يطالب الحكومة بكشف تفاصيل غرق 11 شاب في هجرة غير شرعية

طلب إحاطة بالبرلمان يطالب الحكومة بكشف تفاصيل غرق 11 شاب في هجرة غير شرعية