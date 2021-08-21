«اختلفوا على المخدرات».. ضبط المتهم بقتل شابين بحديقة البرتقال في ميت غمر

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تمكنت مباحث الدقهلية، اليوم، من ضبط المتهم بقتل شابين بالرصاص في الرأس داخل حدائق البرتقال المتاخمة لقرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر في المنطقة القريبة من الحدود مع محافظة القليوبية .

كان اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ من بعض أهالى قرية دنديط دائرة مركز ميت غمر بالعثور على جثتين لشابين داخل حدائق البرتقال.

انتقل اللواء إيهاب عطية مدير المباحث وقيادات الأمن وضباط المباحث بمركز شرطة ميت غمر إلى مكان الواقعة وبالمعاينة تبين وجود جثتين بها العديد من طلقات الرصاص أثناء نومهم على «فرشة» وسط احدى حدائق البرتقال بالمنطقة المتاخمة للحدود بين محافظتى الدقهلية والقليوبية.

وتبين وجود متعلقات شخصية وبقايا أطعمة وملابس مما يدل على اتخاذ الشابين المكان للسكنى أو الاختباء . وأكدت تحريات المباحث أن الجثتين لشابين مسجلين خطر وسبق اتهامهم في عدد من قضايا الاتجار بالمخدرات ووجود مشاكل عديدة بينهم وبين آخرين.

وكشفت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص ويدعى «عبدالله. ر. م. ج» 23 سنة، مقيم بذات القرية لوجود خلافات بينهم حول نشاط الاتجار في المخدرات وأنه استهدف مكانهم وأطلق عليهم أعيره نارية من سلاح آلى.

تم استهداف مكانه بعد استئذان النيابة العامة وأمكن ضبه وبحوزته 3 بنادق آلية وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام أحد الأسلحة المضبوطة. وتحرر محضر بواقعة الضبط وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.