مانشستر سيتي يحقق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي بخماسية بشباك نورويتش

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افتتح جاك جريليش صاحب أكبر صفقة انتقال بريطانية سجله التهديفي مع مانشستر سيتي ليقود فريقه لفوز ساحق 5-صفر على ضيفه نورويتش سيتي الصاعد حديثا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج اليوم السبت 21-8-2021.‭

وضاعف جريليش الغلة لسيتي في الدقيقة 20 بعد انطلاقة من جهة اليمين لجابرييل جيسوس أنهاها بعرضية منخفضة إلى داخل منطقة الجزاء مرت من مدافعي نورويتش ووصلت لجريليش الذي لم يجد صعوبة في هز الشباك.

كان تيم كرول حارس نورويتش سجل بالخطأ في مرماه ليتقدم سيتي 1-صفر بعد ست دقائق.

وبعد هزيمته في المباراة الأولى أمام توتنهام هوتسبير مطلع الأسبوع الماضي بدا سيتي أفضل كثيرا وتلاعب بنورويتش تماما.

وسجل فيران توريس أيضا هدفًا ألغاه الحكم في أول 20 دقيقة.

وخسر نوريتش 3-صفر أمام ليفربول في الجولة الأولى ونجح في التماسك قليلا حتى منتصف الشوط الثاني اليوم قبل أن يسجل إيمريك لابورت من مسافة قريبة.

وبعدها كثف سيتي الضغط ليهز رحيم سترلينج ورياض محرز الشباك بهدفين رائعين.