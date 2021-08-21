مستشار رئيس جنوب السودان يؤكد لحمدوك مضي قيادة بلاده في اتفاقية السلام

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، توت قلواك، مضي قيادة بلاده قدما في تنفيذ اتفاقية السلام في جوبا، مشددا على أن زيارة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تعطي دفعة لعملية السلام في البلاد.

وأوضح قلواك، في تصريحات نقلها مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبر حسابه على «تويتر»، أن «القيادة في جنوب السودان أكدت لرئيس الوزراء السوداني، مضيها قدما في تنفيذ اتفاقية سلام جمهورية جنوب السودان، باعتبارها الخيار الأفضل لمواطنيها ولكل مؤسسة وشعوب الإيقاد».

وأشار قلواك، إلى أن زيارة حمدوك تمثل خطوة للأمام لتنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان المنشطة، وكذلك اتفاق السودان.

من جانبه، أكد حمدوك أن الغرض الأساسي من الزيارة هو متابعة تنفيذ اتفاقية جنوب السودان المنشطة، باعتباره رئيس للإيقاد، منوها بأن الخرطوم ضامن للاتفاقية.