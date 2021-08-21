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: وقف مؤقت لنظام صرف الخبز والسلع بجميع المحافظات

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التموين: وقف مؤقت لنظام صرف الخبز والسلع بجميع المحافظات : وقف مؤقت لنظام صرف الخبز والسلع بجميع المحافظات

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تلقى الدكتور على المصيلحى وزير والتجارة الداخلية، تقريرا من قطاع الرقابة والتوزيع التابع للوزارة حول آخر مستجدات صيانة قواعد البيانات وتطبيقات الخبز والتموين، حيث سيتوقف النظام بالنسبة للمخابز والمطاحن والبقالين التموينين بجميع المحافظات اعتبارا من الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء 24 أغسطس الجارى، وحتى الساعة الواحدة صباحا يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس الجاري ولمدة 5 ساعات فقط.

وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي لوزارة، إن عمليات الصيانة لنظام الخبز والسلع التموينية يتم بصفة دورية لتحديث النظام وزيادة سرعته للتسهيل على المواطنين وسرعة حصولهم على مستحقاتهم سواء في الخبز أو السلع التموينية، مؤكدا أن عمليات الصرف للمواطنين لن تتأثر، كما أن الميعاد الذي تم اختياره في فترة تغلق فيها المخابز وكذلك منافذ صرف السلع التموينية.

المصرى اليوم

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