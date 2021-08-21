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البنتاجون: لم نتلق طلبات للدعم العسكري من قوى مناهضة لـ«طالبان»

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البنتاجون: لم نتلق طلبات للدعم العسكري من قوى مناهضة لـ«طالبان» البنتاجون: لم نتلق طلبات للدعم العسكري من قوى مناهضة لـ«طالبان»

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أعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة أجلت من أفغانستان خلال الأسبوع الماضي، نحو 17 ألف شخص منهم نحو 2.5 ألف أمريكي، على خلفية سيطرة حركة «طالبان» على العاصمة كابول.

وأشار المسؤول عن الشؤون اللوجيستية في هيئة الأركان المركزية المشتركة، الجنرال هانك تايلور، إلى أن إجمالي عدد الأشخاص الذين نقلتهم القوات الأمريكية من أفغانستان منذ أواخر يوليو الماضي بلغ 22 ألف شخص، واصفا عمليات الإجلاء من مطار كابل بأنها «عملية مركبة جدا ومتعددة الخطوات».

وأقر الجنرال تيلور بأنه كانت هناك فترات وجيزة خلال الساعات الـ24 الماضية عندما كانت بوابات مطار كابل مغلقة.

بدوره، صرح المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي خلال الموجز بأنه لا يستبعد إمكانية خروج عسكريين أمريكيين إلى خارج حرم المطار لنقل أشخاص.

ولفت تايلور إلى أن السلطات الأمريكية لم تتلق من العسكريين الأفغان أو أي قوى أخرى مجابهة لـ«طالبان» على الأرض في أفغانستان وشن غارات جوية على مواقع الحركة.

وأكدت تقارير صحفية أمريكية أن القوات المنتشرة في مطار كابل استخدمت أمس الغاز المسيل للدموع وأطلقت رصاصات في الهواء بهدف تفريق حشود من الأفغان الراغبين في الفرار من بلدهم بعد سقوط كابل في قبضة «طالبان».

المصرى اليوم

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