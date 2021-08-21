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البنتاجون: إجلاء 22 ألف شخص من أفغانستان

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البنتاجون: إجلاء 22 ألف شخص من أفغانستان البنتاجون: إجلاء 22 ألف شخص من أفغانستان

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قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، السبت، إن أمريكا أجلت 22 ألف شخص من أفغانستان منذ بدء العملية بينهم 2500 مواطن أمريكي.

وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحفي للبنتاجون حول الأوضاع في أفغانستان، أن وزارة الدفاع الأمريكية لا يمكنها تقديم تفاصيل حول معلومات أجهزة الاستخبارات.

وقال إنه لا يستبعد إمكانية خروج قوات أمريكية خارج مطار كابول لنقل أشخاص، وإن الوضع في محيط المطار يتغير كل ساعة.

وشدد متحدث البنتاجون على أن المهمة الحالية هي تأمين مطار كابول لمواصلة عمليات الإجلاء، لافتًا إلى أن المهمة حاليا في أفغانستان ليست قتالية.

وأشار إلى أن البنتاجون دفع بمزيد من الجنود الأمريكيين إلى مطار كابول لتأمينه، وأنه تم إجلاء 17 ألف شخص من أفغانستان منذ السبت الماضي.

المصرى اليوم

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