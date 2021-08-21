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حفل وائل كافوري بالساحل الشمالي.. كامل العدد (صور)

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شهد حفل الفنان وائل كافوري، مساء أمس، بإحدى قرى الساحل الشمالي حضورا كامل العدد من مشاهير المجتمع المصري والسياح العرب من مختلف الجنسيات، وتصدر الجانب النسائي المشهد بقوة، من حيث التفاعل مع كل أغنية للمطرب اللبناني طوال فترة تواجده على خشبة المسرح.

كان ضمن الحضور الفنانة الخليجية بلقيس وكانت بصحبة منظمى الحفل المنتج حمدي بدر وربيع مقبل وعدد من الأصدقاء المقربين.

وقدم كافوري عددا كبيرا من أغانيه الطربية والرومانسية التي تألق بها طوال مشواره الفني بالإضافة إلى أغانيه التي اطلقها مؤخرا والتي حققت نجاحا كبيرا منها «البنت القوية» و«كلنا مننجز» التي اقتربت من الـ٥٥ مليون مشاهدة على يوتيوب وحرص كافوري بعدها على تحية منتجها المصري حمدي بدر قائلا: «حمدي بدر وش السعد عليا».

«كلنا مننجر» تم تقديمها كتتر لمسلسل «داون تاون» وهي كلمات الشاعر على المولى، ألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، والتوزيع لجمال ياسين ومن إنتاج شركة Craft Media للمنتج الموسيقي حمدي بدر.

يذكر أن الفنان وائل كافوري يستعد لتقديم أغنية باللهجة المصرية ومن المقرر أن تشهد التعاون الثاني له مع بدر.

المصرى اليوم

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