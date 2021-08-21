قيس سعيّد يتهم أطرافا سياسية بالسعي للتخطيط لاغتياله

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا سياسية مرجعيتها دينية متطرفة بالسعي لتدبير ما وصفه بمحاولات يائسة تصل حد التفكير في الاغتيال.

جاءت تصريحات سعيد خلال إشرافه على توقيع صرف مساعدات اجتماعية للعائلات الفقيرة التي تضرّرت من تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف سعيّد، وفق مداد نيوز، أنّه يجب التصدي للأسباب التي أدت إلى تأزم الوضع «بعد عشرات السنين من التنكيل بالشعب وسرقة ثرواته، ومن النصوص التي وضعت ولا أثر لها إطلاقا إلا في حدود المطبعة الرسمية».

وأشار إلى أنّ تونس تعيش أيامًا تاريخية «في ظل ظروف استثنائية تتعلق بالوضع المالي والاقتصادي وتتصل أيضًا بالوضع الصحي لكن سنواجه التحدي بالتحدي ولن نقبل إلا بالانتصار» حسب تعبيره.

وأضاف قيس سعيّد «ليست هذه التدابير الاستثنائية التي نرغب في اتخاذها ولو رغبنا في القيام بها لفعلنا لأنّ لدينا الصواريخ على منصات إطلاقها وتكفي إشارة واحدة لتضربهم في أعماق الأعماق ولينتبهوا إلى ما يفعلون»، وفق تعبيره.

وشدّد على ضرورة مواجهة الأوضاع الحالية من خلال صرف جملة من الإعانات للعائلات المعوزة وأيضا التصدي للأسباب التي أدت إلى هذه النتائج وإلى الأوضاع التي يعيشها جزء كبير من الشعب التونسي، حسب تعبيره.