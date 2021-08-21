«الوزير» يستقل جرار اختبار السكة لتفقد القطار الكهربائي «السلام - العاصمة الإدارية - العاشر»

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أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، جولة تفقدية للقطار الكهربائي (السلام- العاصمة الإدارية- العاشر)، اليوم السبت، باستخدام جرار اختبار السكة لأول مرة.

بدأت الجولة من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة، واطلع الوزير على معدلات رفع كفاءة خط القاهرة /السويس في المسافة من عدلي منصور حتى الروبيكي بطول 35كم واكد الوزير سرعة الانتهاء من تنفيذ المحطة المركزية التبادلية وفقاً للجدول الزمني وان تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية.

ثم تفقد الوزير باقي محطات المشروع واستقل الوزير جرار اختبارات أعمال السكة لمشروع قطار LRT في المسافة بين محطة نيوهليوبوليس ومحطة بدر بطول ٦ كم للتأكد من انتهاء وجاهزية وصلاحية اعمال السكة بتلك المسافة ووجه بان يتم مد كابلات الكهرباء للاعمدة التي يتم تركيبها فوراً وكذلك الانتهاء من أعمال تنفيذ الطرق الواصلة بين الطرق الرئيسة وأماكن الانتظار بكافة المحطات خاصة مع التقدم في أعمال تنفيذ التخطيط السطحي للمحطات واعمال ساحات انتظار السيارات وكباري المشاة.