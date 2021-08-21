هل عملية تحويل المسار تستلزم استئصال جزء من المعدة؟.. أخصائي يجيب

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قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة، إن عملية تحويل المسار المصغر أصبحت مؤخرا العملية رقم واحد في العالم، نتيجة استخدام تقنيات جديدة وحديثة في إجرائها.

وأضاف «السبكي»، خلال حواره ببرنامج «طبيب البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عملية تحويل المسار تتم دون الحاجة إلى استئصال جزء من المعدة، وذلك على عكس عملية تكميم المعدة، متابعا ”العملية تعمل على تقليل نسبة الطعام ولكن ليس بنسبة كبيرة«.



وأوضح أن عملية تحويل المسار تعمل على تحفيز نشاط البنكرياس، والذي يعمل بدوره على معالجة مرض السكر نهائيا.