أخصائي طب أطفال يوجه إرشادات للأمهات عن الترجيع والارتجاع لدى الرضع

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شرح الدكتور حازم محمد هلال، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، الترجيع والارتجاع في الرضع والأطفال، إذ قال أن بعض الأمهات تراودهن الكثير من التساؤلات عن طعام الطفل عقب الولادة والذى يتمثل فى الرضاعة بشكليها الطبيعية والصناعية وتتعرض الأم مع رضيعها لمواقف القئ والارتجاع والتى غالبا لا تستطع التصرف فيها.

وعن سبب تقيء الطفل بعد الرضاعة، أضاف «هلال»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن يعتبر القئ فى العموم هو رد فعل من المعدة لمقاومة مرض ما ولكن التقيؤ فى الرضع أمر اقرب للطبيعى حيث أن الرضيع قد تتكرر عدد مرات التقيؤ لديه منذ ولادته وقد يستمر على هذا الوضع فى أولى شهور مولده .

وأوضح أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، أن التقيؤ للطفل بعد الرضاعة يأتي بسبب زيادة عدد رضعات الطفل عن حاجته، وبلع الكثير من الهواء اثناء الرضاعة، والارتجاع ، وضيق صمام البواب في المعدة وفى هذه الحالة يكون القي بشكل قذى، والتحسس من طعام ما ، والتحسس من بروتين الحليب أو الحليب ذاته.

وكشف الدكتور حازم هلال، كيفية التعامل مع تقيؤ رضيع، فذكر أنه في حالة التقيؤ الطبيعي، ليس عليكى فعل شئ طالما الرضيع سعيد ومرتاح فهو بذلك لا يحتاج لأي علاج وسيتحسن خلال 6 أشهر، أما في حالة التقيؤ المتكرر والمستمر عند الرضيع المُصاب بترجيع الحليب يعالج حسب درجة الترجيع، ويعطى حليبًا خاص مضاد للإرتجاع .

وأردف أنه إذا كان سبب التقيؤ ضيق صمام البواب في المعدة بالتالي فالطفل يحتاج للجراحة، والحالات الاخرى يتم تشخيصها بعد الفحص السريري للرضيع وتكون حسب حالته وعلى حسب السبب وذلك بمعرفة الطبيب ، وعن التقيؤ الحاد للرضيع، أوضح أنه يستمر لديه لمدة أيام قليلة فقط، إذا كان السبب هو حدوث التهاب في الأمعاء، تتحسن هذه الحالة بدون ادوية ، وفى حال استخدام أدوية تكون ايضا بمعرفة الطبيب بعد الفحص والوقوف على سبب القيء

وعن طريقة التخفيف من حدة القىء عند الرضيع، نصح الأمهات بعدة أمور، اجعلى راس الطفل مرتفعة عن بطنه أثناء الرضاعة، وخففى كمية الحليب و زودي عدد الرضعات بمعدل رضعة كل ساعتين ، قللى عدد الرضعات اذا كان وزن طفلك مناسب، لا تنسى التربيت على ظهر طفلك حتى (يتجشأ) لإخراج الهواء من معدته ، لا تضغطي على بطن رضيعك بعد الرضاعة مباشرا، إذا كنت تستخدمي لطفلك الحليب الصناعي يمكنك إعطائه نوع مضاد للارتجاع ، وتجنب إدخال الطعام الصلب قبل مرور 6 أشهر من عملية الولادة دون استشارة الطبيب، خاصة مع حالات القيء.

وعن هل القيء المتكرر يضر بصحة رضيعي !؟.. رد: « اذا ظهر على طفلك مع القيء هذه الاعراض...فلا يجب أن تتوانى في التوجه لطبيب الاطفال على وجه السرعة، خروج دم مع القيء أو كان القشط مصاحب له لون احمر فهذا يدل على حدوث نزيف، خروج مادة صفراء مع القيء أو كان لون القشط مائل للاخضرار حيث ان ذلك يدل على انسداد في الأمعاء، علامات الجفاف، انتفاخ البطن وانقطاع التبرز لأكثر من ٢٤ ساعة .

وأوضح أن الترجيع هو اندفاع محتويات المعدة بشكل قوى وخارج الفم، وغالبا يكون سائلا دون هضم ويصاحبه انقباض لعضلات البطن وشحوب وجه الرضيع و دون ان يشعر بأي ألم ، أما الارتجاع هو خروج بعض الحليب المهضوم جزئيا، ويكون فيه أجزاء صغيرة متجبنة، ويخرج بشكل جانبي ..أي من جانب الفم، وبكمية تكاد تكون قليلة، فارتجاع الحليب من المعدة للمريء يعتبر من أشهر الأسباب، ويترتب على ذلك كثرة القيء عند الطفل.