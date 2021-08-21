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وافق الدكتور صلاح بيومي رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على طلب النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي بشأن إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بمنطقة مساكن إسكو ببهتيم في حي شرق شبرا الخيمة.

وقال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي انه جار الإنتهاء من إستخراج تصاريح الحفر اللازمة في اعمال الأحلال والتجديد لمنطقة مساكن اسكو ببهتيم خلال أيام.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن الدولة لا تتواني في تقديم الخدمات العامة للمواطنين، مشيرا إلى أن المشروعات الخدمية والتنموية تعمل في كافة المحافظات بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بتحقيق حياة كريمة للمواطنين في كل ربوع محافظات مصر .

أشار«حجازي» إلى أنه جار العمل على مشروعات خدمية وتنموية جديدة في شبرا الخيمة سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل لافتا إلى أنه متابع لخطوات بدء العمل خلال أيام بأحلال وتجديد شبكة مياه الشرب حتي يتم الانتهاء من الأعمال.