أخبار عاجلة

الجيزة: رصف وتطوير عزبة البكباشي في حي جنوب (صور) -
«الصحة»: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة -
صور جديدة من حفل خطوبة ريم سامي وطارق هيمن: «شكرا لمن شرفوني» -
إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في العياط -
وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل -
أحمد مجاهد يكشف موعد انطلاق بطولة الدوري حال استكمال الكأس -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيًا في القدس على هدم منزله -
حالة الطقس ودرجات الحرارة والرطوبة من اليوم إلى السبت 4 سبتمبر 2021 -
أعلنا زواجهما في الأقصر.. وزير السياحة يلتقي زوجين من إسبانيا ويمنحهما هدية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الموافقة على تجديد مياه الشرب بمنطقة مساكن إسكو في بهتيم

Print
الموافقة على تجديد شبكة مياه الشرب بمنطقة مساكن إسكو في بهتيم الموافقة على تجديد مياه الشرب بمنطقة مساكن إسكو في بهتيم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور صلاح بيومي رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على طلب النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي بشأن إحلال وتجديد مياه الشرب بمنطقة مساكن إسكو ببهتيم في حي شرق شبرا الخيمة.

وقال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي انه جار الإنتهاء من إستخراج تصاريح الحفر اللازمة في اعمال الأحلال والتجديد لمنطقة مساكن اسكو ببهتيم خلال أيام.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن الدولة لا تتواني في تقديم الخدمات العامة للمواطنين، مشيرا إلى أن المشروعات الخدمية والتنموية تعمل في كافة المحافظات بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح بتحقيق حياة كريمة للمواطنين في كل ربوع محافظات .

أشار«حجازي» إلى أنه جار العمل على مشروعات خدمية وتنموية جديدة في شبرا الخيمة سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل لافتا إلى أنه متابع لخطوات بدء العمل خلال أيام بأحلال وتجديد شبكة مياه الشرب حتي يتم الانتهاء من الأعمال.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

مصرع فتاة غرقا في أسوان

مصرع فتاة غرقا في أسوان

مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو

مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو

اتحاد الكرة المصري يوقف "شيكابالا" 8 أشهر وغرامة نصف مليون جنيه!

اتحاد الكرة المصري يوقف "شيكابالا" 8 أشهر وغرامة نصف مليون جنيه!