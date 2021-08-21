أخبار عاجلة

الجيزة: رصف وتطوير عزبة البكباشي في حي جنوب (صور) -
«الصحة»: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة -
صور جديدة من حفل خطوبة ريم سامي وطارق هيمن: «شكرا لمن شرفوني» -
إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في العياط -
وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل -
أحمد مجاهد يكشف موعد انطلاق بطولة الدوري حال استكمال الكأس -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيًا في القدس على هدم منزله -
حالة الطقس ودرجات الحرارة والرطوبة من اليوم إلى السبت 4 سبتمبر 2021 -
أعلنا زواجهما في الأقصر.. وزير السياحة يلتقي زوجين من إسبانيا ويمنحهما هدية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أيتام جدة" تدرب أبناءها على تعلم الروبوت والذكاء الاصطناعي

Print
كخطوة استشرافية نحو تخصصات رؤية المملكة 2030

نفّذت جمعية رعاية الأيتام بجدة، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دورة تعليمية في الروبوت والذكاء الاصطناعي، كخطوة عملية استشرافية نحو تخصصات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الجمعية، أن هذه الدورة تأتي ضمن أنشطة ومبادرات معمل الابتكار، الذي دشنته الجمعية مؤخرًا، بحضور ومشاركة 23 ابنًا من أيتام الجمعية ومستفيديها، في معمل الابتكار بمقر الجمعية.

وقالت: إن هذه الدورة تكمن أهميتها في الثورة القادمة عالميًّا وهي ثقافة الروبوت والذكاء الاصطناعي؛ حيث التسابق السريع لنيل الريادة في هذا المجال.

وشملت الدورة نظرة شاملة وعامة عن الروبوت والذكاء الاصطناعي، والاحتياج التجاري والوظيفي لهذه المهارات، وتطبيقاتٍ عملية للمبتدئين في التعامل مع هذه التقنية.

يُذكر أن جمعية رعاية الأيتام بجدة، تقدم لمستفيديها الأيتام، حزمة من الخدمات النوعية والمبادرات التطويرية بهدف تحسين جودة حياتهم، ونقلهم من الرعوية إلى التنموية، ليتبنوا مشروعات ميدانية يساهمون من خلالها في بناء ذواتهم ونفع أسرهم وخدمة وطنهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها

قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها

"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط

"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط

"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية

"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية