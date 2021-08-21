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«هدفنا النجاة» مبادرة جديدة في مركز شباب بالقليوبية

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«هدفنا النجاة» مبادرة جديدة في مركز شباب بالقليوبية «هدفنا النجاة» مبادرة جديدة في مركز شباب بالقليوبية

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نظم مشروع «الوعي حياة» اليوم بالتعاون مع مركز شباب المنشية بإدارة شباب بنها لقاء توعوي مع الشباب في إطار مبادرة «هدفنا النجاة» التي تنفذها مؤسسة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة جايكا اليابانية لتوعية الشباب بمدى خطورة وطرق الحماية والوقاية منه، وقد تم توزيع الكمامات والكحول والمطبوعات الخاصة بالتوعية على كافة المشاركين من الشباب.

شارك في اللقاء حسين العدل مدير مركز شباب المنشية، وهويدا على منسقة تنفيذ النشاط بمركز شباب المنشية، والدكتور أحمد عفيفي منسق مشروع الوعي حياة بالقليوبية، واثنين من المتطوعين بالمحافظة هما إسلام عوني أحمد، وشيماء سليمان، مع مشاركة ٣٠ من الشباب.

وقد تم اختيار ٤ من الشباب المشاركين في اللقاء لخوض تجربة التطوع مع مؤسسة أجيال لتنمية الشباب والنشء على أن يشركوا في الحملة التوعوية التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الجاري بقرية أجهور الصغرى في إطار مبادرة «يلا نحميها»، وعقد اللقاء برعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة.

المصرى اليوم

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