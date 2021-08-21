أخصائي تغذية يوضح كيفية التفرقة بين المياه المعدنية والمغشوشة

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كشف الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، عن طرق بسيطة للتفرقة بين المياه المعدنية والمياه المغشوشة.

وقال «سالم»، خلال حواره مع برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم السبت، إن المياه المعدنية عند رجها لا يحدث رغاوي، ولا يوجد بها أي شوائب، لافتًا إلى أنه يمكن استخدام جهاز قياس المعادن للتفرقة بين المياه المعدنية والمغشوشة، وهو سعره زهيد جدًا، ويقيس نسبة المعادن المختلفة في المياه.

وتابع أخصائي التغذية العلاجية، أن المياه المغشوشة والتي بها نسبة بوتاسيوم وماغنسيوم وصوديوم ونيتريت عالية تساهم في الإصابة بالفشل الكلوي، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية وضعت نسب معينة لتوفير هذه المعادن في المياه لتكون غير مضرة.