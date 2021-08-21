تعليم شمال سيناء يعلن أسماء الأوائل في امتحانات الثانوية العامة

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، عن أسماء الطلبة الأوائل في امتحانات الثانوية العامة على مستوي المحافظة للعام الدراسي 2020/2021.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن أوائل الشعبة العلمية علوم، هم كلا من، ندا على محمد، من مدرسة الالفي الثانوية بنات، بمجموع 397 درجة، والأول مكرر ندي أحمد محمد، من مدرسة الألفي الثانوية بنات، بمجموع 379 درجة، والثالث، بدر الحسين مصطفي، من مدرسة الشهيد عمرو شكري الثانوية بنين، بمجموع 396 درجة، والرابع، ـحمد إبراهيم فرج، من مدرسة رمانة الثانوية، بمجموع 394، والرابع مكرر، سمير محمد عبدالمفيد، من مدرسة رمانة الثانوية، بمجموع 394 درجة، والسادس، محمد السيد ضيف الله، من مدرسة رمانة الثانوية، بمجموع، 392 درجة، والسادس مكرر، عبدالهادي ياسر عبدالهادي، من مدرسة بئر العبدالثانوية بنين، بمجموع 392 درجة، والثامن محمد عبدالله عبدالبديع، من مدرسة بئر العبدالثانوية بنين، بمجموع 391 درجة، والثامن مكرر إسلام عبدالفتاح محمد، من مدرسة الشهيد عمرو شكري الثانوية بنين،بمجموع 391 درجة، والثامن مكرر، خليل ناصر خليل، من مدرسة رمانة الثانوية، بمجموع 391 درجة.

أضاف رضوان، أن أوائل الشعبة العلمية رياضيات، هم كلا من، الأول، عبدالهادي ياسر عبدالهادي، من مدرسة بئر العبدالثانوية بنين، بمجموع 392 درجة، الثاني، محمد عبدالله عبدالبديع، من مدرسة بئر العبدالثانوية بنين، بمجموع 391 درجة، الثالث، محمد جمال نوفل، من مدرسة بئر العبدالثانوية بنين، بمجموع 389 درجة، الرابع، عبدالعزيز حمدي عبدالعزيز، من مدرسة بئر العبدالثانوية بنين، بمجموع 388 درجة، الخامس، أحمد حمد محمود، من من مدرسة بئر العبدالثانوية بنين، بمجموع 387 درجة، السادس، أمينة وائل محمد، مدرسة الالفي الثانوية بنات، بمجموع 385 درجة، السابع، حمد جمال محمد، مدرسة الشيخ زويد الثانوية، بمجموع 379 درجة، الثامن، ابراهيم محمد محمد، من مدرسة بئر العبدالثانوية بنين، بمجموع 374 درجة، التاسع، احمد علاء حسيني، من مدرسة بئر العبدالثانوية بنين، بمجموع 373 درجة، التسع مكرر، رمضان يوسف بريك، من مدرسة بئر العبدالثانوية بنين، بمجموع 373 درجة.

أشار رضوان إلى أن أوائل الشعبة الادبية هم كلا من، الأول ذكي شريف ذكي، من مدرسة الشهيد عمرو شكري الثانوية بنين، بمجموع 357 درجة، الثاني منة مصطفي راتب، مدرسة الشهيد احمد عسكر الثانوية بنات، بمجموع 354 درجة، الثالث، منار محمود سلمي، مدرسة السيدة زينب الثانوية، بمجموع 353 درجة، الرابع وفاء حجاج فايز، مدرسة السيدة زينب الثانوية، بمجموع 348 درجة، الخامس، حسام عبدالعال محمد، من مدرسة الشهيد عمرو شكري الثانوية بنين، بمجموع 347 درجة، السادس، علا إبراهيم احمد، ن مدرسة الشهيد احمد عسكر، بمجموع 344 درجة، السابع، رفاعي رضا فادي، من مدرسة الشهيد عمرو شكري الثانوية بنين، بمجموع 343 درجة، الثامن، منار محمد رشاد، من مدرسة الشهيد احمد عسكر، بمجموع 342.5 درجة، التاسع، الورين أسامه على، من مدرسة السيد زينب، بمجموع 340، العاشر، أحمد محمد احمد، من مدرسة الحسنة الثانوية بمجموع 339 درجة.

يذكر أن نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة على مستوي المحافظة بلغت 82%.