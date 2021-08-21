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21 طبيبا وطبيبة من الجامعات يستأنفون التعاون الطبى بمستشفى العريش العام

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21 طبيبا وطبيبة من الجامعات يستأنفون التعاون الطبى بمستشفى العريش العام 21 طبيبا وطبيبة من الجامعات يستأنفون التعاون الطبى بمستشفى العريش العام

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استأنفت جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، اليوم، تنفيذ بروتوكول التعاون الطبى بينها وبين مستشفى العريش العام، حيث وصل إلى المستشفى عدد 14 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأربعة، وذلك لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا للبروتوكول الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بالجامعات المصرية.

وأكد الدكتور طارق شوكه، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أنهم في مختلف التخصصات الطبية.، لافتًا إلى أنه وصل إلى المستشفى فريق طبى آخر يضم عدد 7 أطباء قادمين من مستشفى شبين الكوم التعليمى ومعهدى القلب والكبد، وذلك للكشف على المرضى واجراء الجراحات مجانا .

وأشار محمد صلاح فرج مسؤول التثقيف والإعلام الصحى في مديرية الصحة بشمال سيناء إلى أن أطباء الجامعات مستمرون في العمل بالمستشفى حتى يوم الجمعة القادم بينما يستمر الفريق الطبى القادم من مستشفى شبين الكوم التعليمى ومعهدى القلب والكبد حتى يوم السبت القادم.. مشيرا إلى أنه كان في استقبال الدفعة الجديدة والفريق الطبى كل من الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، الدكتور أحمد عزمى نائب مدير المستشفى ومنسق عام البروتوكول وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى.

المصرى اليوم

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