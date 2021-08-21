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مسؤولة سابقة في البيت الأبيض تتهم بقرار عنصري بشأن أفغانستان

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مسؤولة سابقة في البيت الأبيض تتهم ترامب بقرار عنصري بشأن أفغانستان مسؤولة سابقة في البيت الأبيض تتهم بقرار عنصري بشأن أفغانستان

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اتهمت مسؤولة سابقة في الأمن الداخلي بالبيت الأبيض إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ، بتعمد عرقلة إصدار التأشيرات لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان.

وأدانت أوليفيا تروي، التي عملت كمساعدة لمايك بنس نائب دونالد ترامب، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي أفعال الإدارة الأمريكية السابقة، والتي قالت إنها «غارقة في العنصرية».

وكشفت تروي عن أنه «كان هناك أعضاء مجلس الوزراء حول ذلك الأمر خلال إدارة ترامب، حيث كان ستيفن ميللر، وهو أحد كبار مساعدي دونالد ترامب وكاتب خطاباته، يروج لهستيريا عنصرية بشأن العراق وأفغانستان».

وأضافت أن «ميلر نجح في تقويض أي شخص يحاول حل مشكلة إصدار تأشيرة المهاجرين الخاصة».

وتابعت أوليفيا تروي في تغريدة أخرى لها أنه «بينما كان مايك بنس مدركا تماما للمشكلة، كان من المستحيل إحراز تقدم لأن دونالد ترامب وستيفن ميلر كان لديهما»رقيب في المكان«من جانب وزارة العدل والأمن الداخلي ووكالات الدولة والأمن للقيام بذلك، لقد كان تنفيذ العملية بالغ الصعوبة».

المصرى اليوم

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