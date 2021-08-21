جامعة الزقازيق: بدء فعاليات تدريب أعضاء هيئة التدريس ضمن المشروع القومي مودة

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انطلقت اليوم السبت فعاليات تدريب المدربين لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق، في إطار المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، والتى تستمر على مدار يومي 21، 22 أغسطس 2021، ويحاضر فيها الدكتور محمد فوزى والى عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور والمدرب الدولى المحترف.

جاء ذلك بحضور أحمد عباس مسؤول المبادرة بالجامعات من التضامن الإجتماعي، وثروت محمد إبراهيم المنسق الإدارى للمشروع ومدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومسئولى وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة الزقازيق، حيث تستهدف 31 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف كليات الجامعة، ليكونوا قادرين على تدريب الطلاب وتعريفهم على محتوي مشروع مودة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بتشكيل فريق تنفيذى للإشتراك ضمن منظومة برنامج «مودة»، حيث تم ترشيح الدكتور أسامة عبدالبارى وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، منسقاً فنياً مع وزارة التضامن الاجتماعى، والذى بادر بإنشاء فريق يضم نخبة من المتخصصين في مجالات علم النفس والاجتماع والقانون وغيرها من التخصصات، والتى ستقوم بدور فاعل خلال المرحلة المقبلة من خلال عقدد دورات تدريب وتوعية للمقبلين على الزواج من أبناء جامعة الزقازيق من الطلاب .

جدير بالذكر أن المشروع يقوم على ٣ محاور متمثلة في الأبعاد الإجتماعية والنفسية والأبعاد الدينية، والأبعاد الطبية ،ويتم شرح وافى بدليل مودة والتعريف بالمشروع وأبعاده، وفى هذه المرحلة يمر قطار تدريبات مودة بجامعة الزقازيق في المحطة العاشرة من محطات تدريب المدربين بالجامعات الحكومية.