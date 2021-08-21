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الرئيس العراقي: نزع فتيل الأزمات في المنطقة مسؤولية دولية وإقليمية

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الرئيس العراقي: نزع فتيل الأزمات في المنطقة مسؤولية دولية وإقليمية الرئيس العراقي: نزع فتيل الأزمات في المنطقة مسؤولية دولية وإقليمية

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن حماية الأمن والاستقرار ونزع فتيل الأزمات في المنطقة «مسؤولية تضامنية دولية وإقليمية».

جاء هذا، اليوم السبت، خلال استقبال الرئيس العراقي لوزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، بحسب بيان للرئاسة العراقية.

وقال صالح، إن هذه المسؤولية تهدف لتخفيف التوترات في المنطقة عبر الحوار الجدي والفاعل الذي يأخذ بعين الاعتبار التحديات الآنية على الساحة الإقليمية والدولية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وحث الرئيس العراقي على التعاون في مكافحة الفساد الإداري والمالي، والمجالات الصحية وحماية البيئة ومواجهة أزمة التغير المناخي.

وخلال اللقاء، بحث صالح مع الوزير الياباني علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين التي تعود إلى عقود مضت، والتأكيد على الإرادة المشتركة نحو تعزيز العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية.

كما تضمن مناقشة دور الشركات اليابانية في إعمار العراق ونقل الخبرات التكنولوجية إلى العراق، والإشادة بأنواع الدعم الذي قدمته اليابان للشعب العراقي.

المصرى اليوم

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