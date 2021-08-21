"أيتام جدة" تدرب أبناءها على تعلم الروبوت والذكاء الاصطناعي

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كخطوة استشرافية نحو تخصصات رؤية المملكة 2030

نفّذت جمعية رعاية الأيتام بجدة، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دورة تعليمية في الروبوت والذكاء الاصطناعي، كخطوة عملية استشرافية نحو تخصصات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الجمعية، أن هذه الدورة تأتي ضمن أنشطة ومبادرات معمل الابتكار، الذي دشنته الجمعية مؤخرًا، بحضور ومشاركة 23 ابنًا من أيتام الجمعية ومستفيديها، في معمل الابتكار بمقر الجمعية.

وقالت: إن هذه الدورة تكمن أهميتها في الثورة القادمة عالميًّا وهي ثقافة الروبوت والذكاء الاصطناعي؛ حيث التسابق السريع لنيل الريادة في هذا المجال.

وشملت الدورة نظرة شاملة وعامة عن الروبوت والذكاء الاصطناعي، والاحتياج التجاري والوظيفي لهذه المهارات، وتطبيقاتٍ عملية للمبتدئين في التعامل مع هذه التقنية.

يُذكر أن جمعية رعاية الأيتام بجدة، تقدم لمستفيديها الأيتام، حزمة من الخدمات النوعية والمبادرات التطويرية بهدف تحسين جودة حياتهم، ونقلهم من الرعوية إلى التنموية، ليتبنوا مشروعات ميدانية يساهمون من خلالها في بناء ذواتهم ونفع أسرهم وخدمة وطنهم.