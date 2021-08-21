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رصدت جريدة «المصرى اليوم»، ارتفاع كبير في أسعار الخضر والفاكهة في الأسواق الشعبية وبائعي التجزئة، اليوم السبت، حيث سجلت الخضروات ارتفاع كبيرا وكذا الفاكهة، وسجل سعر كيلو البطاطس 10 جنيه في السوق فيما سجل كيلو البصل 5 جنيه والطماطم 1.5 كيلو بـ10 جنيه .

وسجلت أسعار الفاكهة ارتفاع كبيرا ايضاً، حيث سجل سعر كيلو الموز 15 جنيه والكمثرى بـ17.5، والجوافة كيلو وربع بـ10 جنيه والعنب البناتى بـ12.5 جنيه، والتفاح المصرى بـ25 جنيه.

وشكا عدد من المواطنين، ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة، مؤكدين أن الاسعار في تزايد مستمر دون توقف، وأن الوضع الاقتصادي أصبح صعب والظروف المعيشية غاية في الصعوبة، مؤكدين أن السلعة الوحيدة «الحنينه» هي البطاطا والتى يصل سعر الكيلو منها 2 جنيه، مستطردين: هو احنا هناكل بطاطا على طول ولا ايه.

وجاء سعر الخضر والفاكهة في أسواق الجملة بعيدا عن الأسواق الشعبية كما يلى:

كيلو طماطم من سعر: 2 إلى سعر: 4، وكيلو بطاطس من سعر: 3 إلى سعر: 6، وكيلو بصل من سعر: 1.5 إلى سعر: 3، وكيلو كوسة من سعر: 3 إلى سعر: 6.7، وكيلو جزر بدون عروش من سعر: 3 إلى سعر: 5، وكيلو فاصوليا من سعر: 7 إلى سعر: 19، كيلو باذنجان بلدي من سعر: 1.5 إلى سعر: 4.5، وكيلو باذنجان رومي من سعر: 1.5 إلى سعر: 3.5، وكيلو باذنجان ابيض من سعر: 1.5 إلى سعر: 3.5، وكيلو فلفل رومي بلدى من سعر: 2 إلى سعر: 5، وكيلو فلفل رومى صوب من سعر: 5، وكيلو فلفل حامى بلدي من سعر: 2 إلى سعر: 4، وكيلو خضار من سعر: 5، وكيلو فلفل الوان (اصفر-احمر-برتقالى)، من سعر: 4 إلى سعر: 7، وكيلو ملوخية من سعر: 1.5 إلى سعر: 3، وكيلو خيار صوب، من سعر: 3 إلى سعر: 6، وكيلو خيار بلدى من سعر: 2.5 إلى سعر: 5.5، وكيلو بامية من سعر: 5 إلى سعر: 9، وكيلو، قلقاس من سعر: 5 إلى سعر: 8، وكيلو بطاطا من سعر: 1.5 إلى سعر: 3، وكيلو ثوم من سعر: 18 إلى سعر: 22، وكيلو لفت من سعر: 1.5 إلى سعر: 2، وكيلو بنجر من سعر: 2 إلى سعر: 4، وكيلو زيتون تفاحى من سعر: 20 إلى سعر: 25، وكيلو ليمون بلدى من سعر: 4 إلى سعر: 7.

وجاءت أسعار الفاكهة في سوق الجملة كتالالى: كيلو عنب بناتى اصفر من سعر: 6 إلى سعر: 9، وعنب بناتى احمر من سعر: 6 إلى سعر: 9، وكيلو تفاح مصرى من سعر: 12 إلى سعر: 18، وكيلو تين برشومى من سعر: 8 إلى سعر: 12، وكيلو جوافة من سعر: 5 إلى سعر: 10، كيلو كمثرى خشابى من سعر: 9 إلى سعر: 15، وكيلو كمثرى ثلاجة، من سعر: 12 إلى سعر: 18، وكيلو موز مغربي، من سعر: 9 إلى سعر: 13،وكيلو موز بيكو، من سعر: 9 إلى سعر: 13، كيلو موز مستورد من سعر: 20 إلى سعر: 30، وكيلو موز صعيدى من سعر: 7 إلى سعر: 11.

«المصرى اليوم» ترصد ارتفاع اسعار الخضر والفاكهة في بث مباشر:

"المصرى اليوم ترصد ارتفاع جنوني لأسعار الخضر والفاكهة .. وكيلو البطاطس بـ10 جنيه والكمثرى بـ17.5 (صور)

"المصرى اليوم ترصد ارتفاع جنوني لأسعار الخضر والفاكهة .. وكيلو البطاطس بـ10 جنيه والكمثرى بـ17.5 (صور)

"المصرى اليوم ترصد ارتفاع جنوني لأسعار الخضر والفاكهة .. وكيلو البطاطس بـ10 جنيه والكمثرى بـ17.5 (صور)

"المصرى اليوم ترصد ارتفاع جنوني لأسعار الخضر والفاكهة .. وكيلو البطاطس بـ10 جنيه والكمثرى بـ17.5 (صور)

"المصرى اليوم ترصد ارتفاع جنوني لأسعار الخضر والفاكهة .. وكيلو البطاطس بـ10 جنيه والكمثرى بـ17.5 (صور)

"المصرى اليوم ترصد ارتفاع جنوني لأسعار الخضر والفاكهة .. وكيلو البطاطس بـ10 جنيه والكمثرى بـ17.5 (صور)

"المصرى اليوم ترصد ارتفاع جنوني لأسعار الخضر والفاكهة .. وكيلو البطاطس بـ10 جنيه والكمثرى بـ17.5 (صور)

"المصرى اليوم ترصد ارتفاع جنوني لأسعار الخضر والفاكهة .. وكيلو البطاطس بـ10 جنيه والكمثرى بـ17.5 (صور)

"المصرى اليوم ترصد ارتفاع جنوني لأسعار الخضر والفاكهة .. وكيلو البطاطس بـ10 جنيه والكمثرى بـ17.5 (صور)

"المصرى اليوم ترصد ارتفاع جنوني لأسعار الخضر والفاكهة .. وكيلو البطاطس بـ10 جنيه والكمثرى بـ17.5 (صور)

"المصرى اليوم ترصد ارتفاع جنوني لأسعار الخضر والفاكهة .. وكيلو البطاطس بـ10 جنيه والكمثرى بـ17.5 (صور)