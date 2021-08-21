تعرف على الترسانة العسكرية الأمريكية بحوزة حركة طالبان

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أعلن مسؤولون عسكريون أميركيون أن حركة طالبان ضايقت عددا من الأمريكيين والأفغان الراغبين في الوصول إلى مطار كابول، متحدثين عن أن الأمر وصل إلى حد الاعتداء عليهم.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جمعت وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ورئيس هيئة أركانه، مارك ميلي، مع عدد من أعضاء الكونجرس الأميركي، بشأن المشكلات التي تواجه القوات الأمريكية أثناء عمليات الإجلاء من مطار العاصمة الأفغانية.

وقال أوستن إنه على علم بأن بعض الأمريكيين والأفغان الذين يسعون للسفر إلى مطار كابل «قد تعرضوا للمضايقة أو حتى للضرب من قبل «طالبان».

وعمل مسؤولو الأمن القومي في الولايات المتحدة على حصر قائمة الأسلحة التي قدمتها واشنطن إلى الجيش الأفغاني خلال 20 عاما، خاصة بعد ظهور عدد من مسلحي حركة طالبان وهم يحملون بنادق أميركية ويقودون مركبات «همفي».

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فإن هذه المشاهد تثير القلق لدى المسؤولين الأميركيين بشأن بقية الأسلحة التي كانت بحوزة الجيش الأفغاني المنهار، ومن المرجح أن لا تقتصر الترسانة العسكرية الأميركية التي استولت عليها طالبان على الأسلحة الخفيفة، إذ يعتقد أن الحركة استولت على مخازن أسلحة تحتوي ذخيرة وأسلحة ومركبات، بما في تلك المضادة للألغام.

وقال المصدر إن الأسلحة التي سيطرت عليها طالبان ربما تشمل 20 طائرة مقاتلة من طراز «سوبر توكانو»، مع وجود مؤشرات على أنه تم نقل عدد صغير من هذه المقاتلات من قاعدة جوية في قندهار قبل أن تجتاحها الحركة.

وذكرت تقارير سابقة أن مسلحي طالبان استولوا على بنادق من طراز «إم 4» و«إم 16» وبنادق قنص من طراز «إم 24»، وأكثر من 20 ألف قنبلة يدوية.

وعلى مستوى الأسلحة الثقيلة، حصل الجيش الأفغاني على أكثر من 75 ألف مركبة عسكرية، بينها 4799 مركبة «همفي».وأضاف المصدر أن الخوف الأكبر يمتد أيضا إلى احتمال أن يتم بيع هذه الأسلحة إلى أعداء الولايات المتحدة الذين يعتزمون استهداف الأميركيين وحلفائهم.