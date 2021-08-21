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تنفيذ المشروع القومي للقراءة بمدارس القليوبية

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تنفيذ المشروع القومي للقراءة بمدارس القليوبية تنفيذ المشروع القومي للقراءة بمدارس القليوبية

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تابع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، المشروع القومي للقراءة بمدارس المحافظة، حيث قام بزيارة إدارة القناطر الخيرية ترافقه الدكتورة هناء زايد رئيس قسم الجودة وخالد الشربينى مدير عام إدارة القناطر التعليمية لمتابعة المشروع تحت شعار «مبادرة لدعم القراءة والثقافه» تحت رعايه دولة الامارات العربية ومؤسسة البحث العلمي

وقال وكيل وزارة التعليم إن الدولة تولى اهتماما كبيرا بمشروع القراءة وتعمل على تشجيع النماذج الإيجابية المضيئة وتعزيزاً لمكانة القراءة كأهم مصادر المعرفة واكتساب الثقافات، مشيرا إلى أن المشروع له ثلاث محاور الاول الطالب والثاني المعلم والثالث المؤسسة التنويرية لافتا إلى انه تم الاشتراك في المحاور الثلاثه وفازت الطالبه سلمي هشام بالمركز الاول على المحافظه وحصلت على ميدالية التميز وجائزة مالية.

كما حصلت مدرسة حسن أبوبكر الرسمية للغات على لقب المؤسسة التنويرية وشهاده تكريم وميدالية التميز لكونها من افضل عشره مؤسسة من إجمالي 1500 مؤسسة تعليمية.

المصرى اليوم

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