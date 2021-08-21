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قافلة طبية بقرية سامول ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالغربية

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قافلة طبية بقرية سامول ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالغربية قافلة طبية بقرية سامول ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالغربية

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قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية إلى جميع المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين

وأوضح أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية سامول بمركز المحلة، خلال يومي 20 و21 أغسطس الحالي، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1100 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

ووجة وكيل وزارة، بالدفع بسيارة متنقلة لإعطاء لقاح كورونا للمواطنين المسجلين على موقع وزارة الصحة وذلك لتخفيف التكدس على مراكز تلقي اللقاح، وتوسيع أعداد متلقي اللقاح خاصة غير القادرين على الحركة من كبار السن، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات صحية وطبية والحفاظ على صحة المواطنين بالحصول على اللقاح في سهولة ودون معاناة وحمايتهم من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبة، أشار الدكتور أحمد محسن، منسق القوافل الطبية بالمديرية، إن القافلة شملت الكثير من التخصصات الطبية منها (نساء وولادة- خدمات تنظيم الأسرة- الباطنة- الأطفال- الأنف والأذن- العظام- الجراحة- الرمد- الأسنان- القلب- الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل) حيث تم إجراء على اكثر من 1100 حالة إلى الآن، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى المستشفى لاستكمال العلاج، وجاري استكمال أعمال القافلة اليوم، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى عن مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد وكيفية تطبيق أساليب مكافحة العدوي.

المصرى اليوم

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