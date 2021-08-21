التسرب من التعليم وانخفاض معدلات الأمن.. تعرف على أسباب تجنيد الأطفال كمحاربين في أفريقيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرجعت دراسة حقوقية اسباب انتشار ظاهرة تجنيد الاطفال في أفريقيا واستخدامهم في الحروب إلى عدة أسباب، منها سهولة تعليمهم وأن إطعامهم لا يكلف الكثير، مع القدرة على دفع رواتبهم، حيث يكون بعض الأطفال تحت سن العاشرة عندما يجبرون على الخدمة كجنود أطفال، وهناك حالات لأطفال تقل أعمارهم عن 7 سنوات في القتال، على الرغم من أن بعض الأطفال يقررون القتال من أجل الانتقام أو لأسباب أيديولوجية، فمن الشائع أن تطوع العائلات لأطفالهم حتى يتمكنوا من الحصول على طعام يأكلونه.

وحددت الدراسة، الصادرة عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، الأسباب التي ساعدت على انتشار ظاهرة تجنيد الأطفال وتمثلت في الآتى:

ا- انخفاض معدلات الأمن والاستقرار في أفريقيا

تُعد القارة الأفريقية حاضنة لنحو حوالي 75% من إجمالي عدد الأطفال الذين يعيشون في مناطق الصراعات حول العالم، وبالتالي فهي «بؤرة للصراع» الذي يعمل على تهديد أمن الأطفال، فعلى سبيل المثال تضاعف عدد الأطفال المجندين في غرب أفريقيا لأكثر من 3 مرات، وجندت جماعة بوكوحرام وحدها ما يزيد عن 100 طفل لتنفيذ عمليات إرهابية في نيجيريا.

كما تمكنت الجماعات الإرهابية من استغلال جائحة كورونا لتعزيز نشاطها في عدد من المناطق الأفريقية التي ظلت بعيدة عن العمليات الإرهابية حتى وقت قريب مثل منطقة البحيرات العظمى، حيث شهدت القارة زيادة في عدد الهجمات الإرهابية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020، مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2019، بواقع 1168 هجمة إرهابية في عام 2020، مقارنة بـ982 عملية إرهابية خلال عام 2019 يعود غالبيتها لجماعة بوكو حرام.

2- التسريب من المدارس:

في إطار ما اتخذ من إجراءات احترازية للحد من انتشار كورونا تم اغلاق المدارس كأحد الإجراءات لحمايتهم من المخاطر الأمنية، مما أدى لارتفاع عدد الأطفال خارج النظام التعليمي والمهددين بعدم عودتهم للعملية التعليمية مرة أخرى عقب إعادة فتح المدارس، فمثلًا، ارتفع عدد الأطفال خارج النظام التعليمي في منطقة الساحل الأوسط من 8 مليون طفل قبل انتشار الجائحة إلى 12 مليون طفل عقب انتشار الجائحة.

و لفتت الدراسة إلى زيادة التحذيرات الدولية من مخاطر غلق المدارس وما تحمله من تداعيات سلبية تجعلهم عرضة للتجنيد، بسبب ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة، وتراجع التحصيل العلمي والمعرفي، إلى جانب تراجع ما يمتلكونه من مهارات مكتسبة خلال العملية التعليمية

3- الخسائر البشرية للتنظيمات:

استخدمت التنظيمات الإرهابية الأطفال في أفريقيا لتعويض الخسائر التي تكبدتها في صفوف قيادتهم ومقالتليهم في إطار جهود مكافحة الإرهاب التي تقوم بها الدول، وقد اختير الطفل الأفريقي بسبب توافر البيئة الحاضنة والمُحفزة لاستقطابهم طوعًا وقسرًا.

4-ضعف إحكام السيطرة على المناطق الريفية:

تعاني المناطق الريفية من تهميش حكومي وتراجع سيطرة الدول عليها خاصة الدول الهشة نسبيًا، ولذلك تنشط وتسيطر عليها التنظيمات الإرهابية، كما هو الحال في مالي وبوركينافاسو ونيجيريا وغيرها، بالإضافة إلى ما سبق تعاني بعض الحكومات من ضعف في السيطرة على الصراعات الناشبة بين العرقيات المختلفة حول الموارد، إلى جانب ما تمارسه بعض القوات الأمنية من انتهاكات بحق المواطنين تزيد من مشاعر السخط الشعبي على الحكومات، وتنجح في توظيفها الجماعات الإرهابية