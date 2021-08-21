«الأطباء» تكرم رواد المهنة والمتميزين من أعضائها بالمحافظات

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أقامت النقابة العامة للأطباء، اليوم، حفل تكريم للرواد والأطباء المثاليين، من جميع المحافظات بالإضافة لبعض الشخصيات العامة من الإعلاميين، والكتاب الصحفيين.

وكرمت النقابة في بداية الحفل، اسم الدكتور النبوى المهندس، وزير الصحة في فترة الستينيات، وصاحب الإنجازات البارزة في منظومة الصحة المصرية، والمستمرة حتى الآن، والذى تم عرض فيلم تسجيلى يستعرض مسيرته وإنجازاته.

وأعرب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، عن سعادته بالاحتفال بأطباء مصر المتميزين، والذى يتوافق أيضا مع احتفالات الخريجين الذين يحظون بمكانة خاصة في قلبه، ونعيش في نفق مظلم بسبب الكورونا وواجهنا صعوبات كثيرة لكن الكل يبذل ما يستطيع للخروج منه.

وأضاف: «مهنة الطب هي مهنة الإنسانية، والتضحية واحتفالنا اليوم بالأطباء هو اعتراف بفضلهم وتضحياتهم التي تصل للتضحية بحياتهم وانتهز الفرصة لأقدم التحية والتكريم لكل طبيب في جميع أنحاء الجمهورية ولكل شهيد منهم استشهد وهو يؤدى واجبه الإنسانى والمهنى».

وقالت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل نقابة الأطباء، إن النقابة حريصة على تكريم الأطباء رغم كل الظروف، رغم تأجيل الاحتفال العام الماضي بسبب كورونا، والطبيب المصري يمر بظروف غير مُهيئة إطلاقا للتفوق والازدهار وبيئة عمل غير مناسبة من جميع النواحي، سواء من ناحية الإمكانيات والماديات.

وتابعت: «لكن الطبيب الذي يستطيع أن يقدم مثلا يحتذى به وسط هذه الظروف جدير بهذا التقدير، فهذا التكريم يعطي الأمل والمثل الجيد لشباب الأطباء».

وأشاد الدكتور أسامة عبدالحى، أمين عام الأطباء، بالدور البطولى للأطباء، ودورهم المقدر لدى كل فئات الشعب، وقال أن أحتفال اليوم له خصوصية فهو يثبت أننا رغم كل المشاكل والأزمات قادرون على الاحتفاء ببطولات أطبائنا وشهدائنا.

وأضاف «عبدالحى»: «النقابة أمامها الكثير تقدمه لحماية المهنة والممارسة الطبية ومنها قانون المسؤولية الطبية وتحديد التوصيف الوظيفى لكل المهن الصحية حتى لا يتم التعدى من مهنة على الأُخرى أو من تخصص على الآخر وكذلك تحديد الصلاحيات الإكلينيكية لكل طبيب».

وتم خلال الحفل تكريم بعض الرواد من الأطباء منهم الدكتور حسن الظاهر، (رائد جراحة العظام)، والدكتور ماجد الأنصار، رائد علاج الألم، ورئيس جمعية علاج الألم والتخدير الموضعى، والدكتور حسين أبو الغيط، (عميد كلية طب جامعة الأزهر)، والدكتور أيمن الأمين، (رئيس اللجنة الطبية العليا)، والدكتورة سوسن المعداوي (مديرة اللجنة الطبية العليا)، والدكتور عصام عزوز (رئيس الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام).

كما كرمت النقابة الدكتورة فتينة فاضل، أستاذ الأطفال بجامعة القاهرة، والدكتور فهيم بسيوني، أستاذ الجراحة بطب قصر العينى ورائد جراحات المناظير، والدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الطب النفسى، والدكتور محمد هشام، (أستاذ النساء والحقن المجهري ومستشار الهيئة التأديبية).

كما تم تكريم مجموعة من الإعلاميين منهم فاروق جويدة، والدكتور عمرو الشوبكى، وأسامة سلامة، وأنور عبداللطيف، ومحمد السيد صالح، بالإضافة لبعض المحررين الصحفييين.