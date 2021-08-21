البريد يحذر عملاءه من الاستغلال والتعدي على الحسابات والبيانات

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وجه البريد المصري رسالة تحذير لعملائه، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك.

وجاء في نص الرسالة: «البريد المصرى من خلال أي وسائل اتصال مباشرة أو غير مباشرة لم ولن يقوم بطلب أي بيانات شخصية أو كلمة مرور لبطاقات أو حسابات العملاء، فيرجى توخى الحذر والحيطة فيما يخص البيانات الشخصية أو بيانات الحسابات المالية الخاصة بكم».

وأضاف البريد في تحذيره: «لوحظ في الآونة الأخيرة بعض الصفحات المزورة التي تطلب البيانات الشخصية لحاملى بطاقات البريد المصرى بدعوى تسهيل الإجراءت أو المساعدة في الحسابات وهي كلها حسابات مزورة، الغرض منها الاستغلال والتعدى على الحسابات، يرجى توخى الحذر والحيطة، كما يرجى العلم بأن وسيلة التواصل الوحيدة مع البريد المصرى فقط من خلال رقم خدمة العملاء 16789».