الولايات المتحدة تحاول عد الأسلحة الأمريكية التي وقعت في أيدي «طالبان»

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استطاعت حركة «طالبان» زيادة ترسانتها العسكرية بشكل ملموس، من خلال الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات التي زودت بها الولايات المتحدة الحكومة الأفغانية المنهارة.

وأكدت شبكة CNN الأمريكية في تقرير نشرته اليوم السبت أن مسؤولين في الولايات المتحدة يحاولون عد كميات الأسلحة والمعدات العسكرية التي سلمتها واشنطن إلى الحكومة الأفغانية خلال السنوات الـ20 الماضية، على خلفية نشر «طالبان» لقطات تظهر بعض الأسلحة الأمريكية التي وقعت في أيديها، منها بنادق هجومية وعربات مدرعة وطائرات مسيرة.

وقال مسؤولان اثنان للشبكة إن الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة من عملية سحب قواتها من أفغانستان شنت عددا من الغارات لتدمير مستودعات الأسلحة الأمريكية، لمنع استيلاء «طالبان» عليها، غير أن مسؤولين في الولايات المتحدة يقرون بأن بعض الأسلحة الأمريكية في أفغانستان وقعت دون أدنى شك في قبضة المسلحين.

ولفتت «CNN» إلى أن تلك اللقطات تستدعي المخاوف بشأن الأسلحة والمعدات التي لم ترد في الفيديو المذكور، موضحة أن الترسانة الأمريكية الجديدة الخاصة بـ«طالبان» لا تقتصر على الأسلحة النارية وحدها على الأرجح، بل وتضم كميات ملموسة من الأسلحة والذخيرة ووسائل النقل التي استولى عليها المسلحون في المواقع التي خضعت سابقا لسيطرة العسكريين الأمريكيين، بما في ذلك عربات مدرعة من طراز «همفي» ومركبات مدرعة حديثة مضادة للكمائن والألغام (MRAP) تبلغ تكلفة كل منها مليون دولار.

ونقلت الشبكة عن مصدر في الكونغرس الأمريكي مطلع على التقييمات الأولية للبنتاغون تأكيده أن «طالبان» ربما تمتلك حاليا عددا من مروحيات «بلاك هوك» وطائرات قتالية أخرى أمريكية الصنع.

ولفت المصدر إلى أن هذا قد يشمل نحو 20 طائرة هجومية من طراز «أي-29 توكانو»، موضحا أن هناك بعض المؤشرات على أن عددا قليلا جدا فقط من هذه الطائرات التي كانت منتشرة في قاعدة بولاية قندهار نقل منها قبل سقوطها في قبضة «طالبان».