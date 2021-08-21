★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقفت عمليات البحث عن مفقودين أسفل عقار دمنهور المنهار، في محافظة البحيرة، والذى يقع فى شارع السجن القديم فى وسط مدينة دمنهور، بعد انتشال 5 جثامين وإنقاذ شخصين، ولكن مازالت توابع الحادث تلقي بظلالها على المنازل المحيطة.

مشاهد الدمار فى دمنهور والسكان يخلون المنازل حول العقار

قامت المصري اليوم بجولة فى منطقة العقار المنهار فى دمنهور، بعد أن تبقي منه كومة من المخلفات المختلطة بقطع الأثاث، أو بعض الملابس أو الحقائب، أو المراتب، وعلى الجانب كان أحد المنازل علي يمين العقار سقط منه أحد الأجزاء، بينما سقط جزء وسلم من عقار آخر خلفه، ولم يخل العقار المقابل من آثار الدمار فقد دمرت أبواب محلات ومداخل المنزل من آثار انهيار عقار دمنهور رغم أن شارعًا يفصل بين المنزل المنهار والعقار المقابل.

مشاهد الدمار فى دمنهور والسكان يخلون المنازل حول العقار

واحتلت أخبار حادث انهيار عقار دمنهور أهم أخبار مصر خلال اليومين الماضيين أثناء البحث عن جثامين المفقودين وكانت من الأخبار العاجلة، وبرزت فى عناوين أخبار اليوم فى الصحف الصادرة فى مصر.

مشاهد الدمار فى دمنهور والسكان يخلون المنازل حول العقار

وأحاط كردون أمنى المنازل فى المنطقة بشارع السجن فى البحيرة، وتم وضع حواجز حول المنازل المحيطة بالمنزل المنهار من جميع الجهات، وكان المواطنين سكان تلك العقارات فى سباق مع الزمن لنقل حاجاتهم وأثاثهم من تلك المنازل، حيث أن جميعها منازل مأهولة بالسكان، حتى المنزل المنهار ذاته كان مأهولاً بالسكان.

وقرب موقع العقار المنهار كانت توجد سيارتين، أحدهما لا يوجد لها وصف حرفيًا سوى أنها أصبحت «فطيرة»، فلا تستطيع أن تفرق بين سقفها و«الدوسات»، وتم نقل السيارة أثناء عملية انتشال الجثامين من أسفل العقار إلي مكان آخر.

مشاهد الدمار فى دمنهور والسكان يخلون المنازل حول العقار

وزارت اللجنة الفنية للمنشآت الآيلة للسقوط مكان الحادث، لتبدى رأيها الفني فى أسباب سقوط العقار والحالة الفنية للمنازل المحيطة بمكان الحادث، والتى تم إخلاء 4 منازل منها يوم الجمعة فى اليوم التالي للحادث.

مشاهد الدمار فى دمنهور والسكان يخلون المنازل حول العقار

الجميع فى مكان الحادث يؤكدون أن المنزل انهار دون سابق انذار ولم يستطع أحد من سكانه الفرار، ففي لحظة واحدة تحول المنزل إلي كومة من المخلفات مختلطة بالأثاث، وقامت إدارة الحماية المدينة فى مديرية أمن البحيرة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بإنقاذ شخصين وإنتشال 5 متوفين فى الحادث.

مشاهد الدمار فى دمنهور والسكان يخلون المنازل حول العقار

انتقل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، يرافقه اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، ليلة الحادث لمعاينة أثاره، وفي الوقت الذى أكد فيه بيان صادر عن محافظة البحيرة، أنه لم يكن هناك قرار إزالة صادر للمبنى، وأنه يبدو ظاهريًا بحالة جيدة، فإن محافظ البحيرة أرجع سبب انهيار المبنى إلي بناء دور جديد مخالف فى عام 2011 استغلالاً لأحداث ثورة يناير، لم تستطع جدران المبنى تحمله، وخصوصًا أنه مبني قديم وبنائه محمل على الحوائط وليس أعمدة خرسانية.

مشاهد الدمار فى دمنهور والسكان يخلون المنازل حول العقار

جولة «المصري اليوم» فى مكان الحادث كشفت أيضًا أن جميع المباني المحيطة والمكون أغلبها من 4 طوابق لا يوجد بها ما يشير إلي أي مظاهر لتصدعات أو أو شروخ، فجميعها تبدو ظاهريًا بحالة جيدة، ولكن السؤال الفنى الذى ينتظر أن تجيب عنه اللجنة الفنية هو هل تتحمل جدران المباني 4 طوابق دون أعمدة خرسانية.

ويتداول الأهالي فى المكان حكاية مصرع المهندس «أحمد .س .ش»، المقيم بالإسكندرية، والذى كان يزور دمنهور فى عمله الذى يتطلب المرور على بعض المواطنين من أصحاب المحلات المتعاملين معه، وتصادف مروه فى الشارع وقت انهيار المنزل، وكذلك المواطن «نبيل .إ .ق» 60 سنة، المقيم بدمنهور، والذى تصادف مروره أسفل العقار مما أدي لإصابته فى الحادث.

وأسفر الحادث أيضًا عن وفاة السعيد محمد زغلولة، مالك العقار، 70 سنة، وابنته «زينب» 48 سنة، وأسمهان عبد العزيز حشيش، 75 سنة، جيهان محمد مهنا، 48 سنة، وجميعهم من سكان العقار المنكوب.