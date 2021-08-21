أردوغان : على «طالبان» عدم تكرار أخطاء الماضي وتركيا قد تواصل تشغيل مطار كابول

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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد أنقرة لمواصلة تشغيل مطار العاصمة الأفغانية كابول وضمان أمنه، لكن بشرط.

وقال أردوغان في المكالمة التي جرت اليوم السبت، حسب بيان صدر عن مكتبه، إنه «يمكن لتركيا مواصلة تحمل المسؤولية عن تشغيل مطار كابول وضمان أمنه إذا كانت الظروف مناسبة».

وحث الرئيس التركي حركة «طالبان» على عدم تكرار أخطائها السابقة والتعامل مع أبناء جميع المجموعات العرقية في أفغانستان باحترام.

في الوقت نفسه، أعرب أردوغان عن معارضة تركيا لفرض شروط مسبقة قاطعة، وأعلن عن تأييده لإبقاء قنوات التواصل مع «طالبان» مفتوحة.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة أن تكون أي حكومة مستقبلية في أفغانستان شاملة وتمثيلية وتعكس الشعب الأفغاني بمختلف أطيافه.

واتفق أردوغان وبوتين، حسب البيان التركي، على التنسيق في تطوير علاقات بلديهما مع الحكومة الأفغانية المستقبلية، فيما أبدى الزعيم التركي أمله في إطلاق محادثات لإحلال السلام والأمن بين قادة «طالبان» والجمهورية في كابول.