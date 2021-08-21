رئيس وزراء ماليزيا الجديد يتولى منصبه وسط تصاعد الأزمة الصحية

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تولى رئيس وزراء ماليزيا الجديد إسماعيل صبري يعقوب منصبه اليوم السبت في وقت تكافح فيه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أسوأ موجة لتفشي كوفيد-19 وسط تزايد الغضب من سوء إدارة الجائحة.

ويعيد تعيين إسماعيل صبري (61 عاما) المنصب إلى حزب تشوبه اتهامات فساد بعد أن حصل على أغلبية نيابية من نفس التحالف الذي انهار الأسبوع الماضي وحل محل محيي الدين ياسين.

وأدى إسماعيل صبري، النائب السابق لمحيي الدين، اليمين الدستورية بالقصر الوطني بعد أن اختاره الملك السلطان عبدالله.

وأدى اليمين أمام الملك وقادة التحالف الآخرين، من بينهم رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق.

وكان الملك قد قال في وقت سابق إن رئيس الوزراء الجديد سيواجه تصويتا على الثقة في البرلمان لإثبات أغلبيته.

ويبدأ إسماعيل صبري مهام منصبه في وقت تسجل فيه ماليزيا أعلى نسبة إصابات ووفيات بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.

وسجلت ماليزيا 23564 إصابة أمس الجمعة في رقم قياسي لليوم الثالث على التوالي، مما رفع إجمالي الإصابات لأكثر من 1.5 مليون.

وتصاعد الغضب العام وسط تفشي الإصابات رغم عمليات الإغلاق المتعددة الممتدة وتكثيف حملة التطعيمات.

ورغم أن ماليزيا تجنبت أسوأ موجات الوباء العام الماضي، إلا أن الانتخابات المحلية أدت إلى ارتفاع مطّرد للإصابات منذ الربع الأخير من عام 2020 وسط تفاقم الوضع بسبب السلالة دلتا في الأشهر الأخيرة.