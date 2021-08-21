أخبار عاجلة

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في العياط -
وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل -
أحمد مجاهد يكشف موعد انطلاق بطولة الدوري حال استكمال الكأس -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيًا في القدس على هدم منزله -
حالة الطقس ودرجات الحرارة والرطوبة من اليوم إلى السبت 4 سبتمبر 2021 -
أعلنا زواجهما في الأقصر.. وزير السياحة يلتقي زوجين من إسبانيا ويمنحهما هدية (صور) -
دينا الوديدي تمزج التراث بالموسيقى الحديثة.. وبغدادي بيج باند في دنيا الجاز (صور) -
أخطر من النسخ السابقة للفيروس .. 9 أعراض لـ"دلتا كورونا" -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس وزراء ماليزيا الجديد يتولى منصبه وسط تصاعد الأزمة الصحية

Print
رئيس وزراء ماليزيا الجديد يتولى منصبه وسط تصاعد الأزمة الصحية رئيس وزراء ماليزيا الجديد يتولى منصبه وسط تصاعد الأزمة الصحية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تولى رئيس وزراء ماليزيا الجديد إسماعيل صبري يعقوب منصبه اليوم السبت في وقت تكافح فيه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أسوأ موجة لتفشي كوفيد-19 وسط تزايد الغضب من سوء إدارة الجائحة.

ويعيد تعيين إسماعيل صبري (61 عاما) المنصب إلى حزب تشوبه اتهامات فساد بعد أن حصل على أغلبية نيابية من نفس التحالف الذي انهار الأسبوع الماضي وحل محل محيي الدين ياسين.

وأدى إسماعيل صبري، النائب السابق لمحيي الدين، اليمين الدستورية بالقصر الوطني بعد أن اختاره الملك السلطان عبدالله.

وأدى اليمين أمام الملك وقادة التحالف الآخرين، من بينهم رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق.

وكان الملك قد قال في وقت سابق إن رئيس الوزراء الجديد سيواجه تصويتا على الثقة في البرلمان لإثبات أغلبيته.

ويبدأ إسماعيل صبري مهام منصبه في وقت تسجل فيه ماليزيا أعلى نسبة إصابات ووفيات بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.

وسجلت ماليزيا 23564 إصابة أمس الجمعة في رقم قياسي لليوم الثالث على التوالي، مما رفع إجمالي الإصابات لأكثر من 1.5 مليون.

وتصاعد الغضب العام وسط تفشي الإصابات رغم عمليات الإغلاق المتعددة الممتدة وتكثيف حملة التطعيمات.

ورغم أن ماليزيا تجنبت أسوأ موجات الوباء العام الماضي، إلا أن الانتخابات المحلية أدت إلى ارتفاع مطّرد للإصابات منذ الربع الأخير من عام 2020 وسط تفاقم الوضع بسبب السلالة دلتا في الأشهر الأخيرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في العياط

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في العياط

وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

أحمد مجاهد يكشف موعد انطلاق بطولة الدوري حال استكمال الكأس

أحمد مجاهد يكشف موعد انطلاق بطولة الدوري حال استكمال الكأس

الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيًا في القدس على هدم منزله

الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيًا في القدس على هدم منزله